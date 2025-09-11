Практика судів
Збив дитину на електросамокаті — у Житомирській області судили водія Lехus

17:23, 11 вересня 2025
Суд ухвалив вирок водієві, який на регульованому переході збив дитину на електросамокаті.
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок у справі про ДТП, в якому постраждала дитина. Про це повідомляє пресслужба суду.

Мешканець Івано-Франківщини, керуючи автомобілем Lexus, порушив правила дорожнього руху та на зелений мигаючий сигнал світлофора в’їхав на пішохідний перехід, де скоїв наїзд на дитину, яка на електросамокаті несподівано почала перетинати дорогу. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

За це він отримав покарання у вигляд 3 років позбавлення волі без заборони керування транспортними засобами. Водночас суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

При винесенні вироку суд врахував щире каяття водія, його повне визнання вини, добровільне відшкодування шкоди, а також те, що він уперше притягується до кримінальної відповідальності. Крім того, свою думку висловила представниця потерпілої — мати постраждалої дівчинки, яка просила не позбавляти чоловіка волі та права керування.

Вирок поки не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа 274/5684/25).

