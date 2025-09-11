Практика судов
Суд оправдал мужчину, который хранил оружие для отпора врагу — детали дела

21:27, 11 сентября 2025
Мужчину обвиняли в том, что он в феврале 2022 года незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы, а затем передал часть другим лицам.
Лебединский районный суд Сумской области оправдал мужчину, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в феврале 2022 года он в неустановленном в ходе досудебного расследования месте приобрёл автоматы, боеприпасы, гранату без запала и реактивную противотанковую гранату.

После этого, действуя умышленно, сознательно, с целью дальнейшего использования в собственных нуждах, обвиняемый забрал оружие и боеприпасы и хранил их по месту своего проживания. В дальнейшем, в марте 2022 года обвиняемый незаконно передал два автомата третьим лицам.

Обвиняемый во время судебного разбирательства свою вину не признал и настаивал на том, что он не имел никакого умысла на незаконное приобретение и владение оружием и боеприпасами.

Все его действия были продиктованы намерением присоединиться к вооружённой защите страны, отражению и сдерживанию вооружённой агрессии РФ, и руководствовался он исключительно такими мотивами. Более того, имеющееся оружие и боеприпасы он не скрывал, контактировал по этому поводу с другими ответственными лицами и военнослужащими. Оружие хранил в специально оборудованном для этого месте.

Выводы

Исследовав всесторонне и беспристрастно все обстоятельства и доказательства уголовного производства, суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины.

В частности, суд считает представленными доказательствами, которые не были опровергнуты прокурором, установленным, что обвиняемый как гражданин Украины и гражданское лицо с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины в феврале 2022 года, не имея опыта ведения боевых действий и военного образования, принял активное и инициативное участие в борьбе против вооружённой агрессии ради сохранения территориальной целостности страны, её независимости и защиты, своими действиями доказал искреннее стремление к активному участию в национальном сопротивлении агрессору.

В частности, он был участником добровольческого движения на территории громады, где проживает, для отражения и сдерживания вооружённой агрессии РФ, взаимодействовал с другими лицами, в том числе и военными.

Исключительно для выполнения задач по отражению и сдерживанию вооружённой агрессии РФ для участников добровольческого формирования он получил законным способом и хранил боевое огнестрельное оружие и боеприпасы от официальных представителей Сил обороны (военнослужащих), которые своим взаимодействием поощряли и поддерживали такие действия добровольцев по сопротивлению.

Мужчиной было оборудовано место для оружия и боеприпасов добровольческого формирования так, как он смог это сделать в той крайней и чрезвычайно сложной жизненной ситуации, которая сложилась с началом полномасштабного вторжения войск РФ, по указанию военных и во исполнение приказа командира добровольческого формирования.

При этом обвиняемый обеспечил сохранность и возвращение указанного оружия в надлежащем состоянии, не скрывал его, для совершения противоправных действий не использовал, искренне пытался легализовать в установленном порядке деятельность создаваемого добровольческого формирования территориальной громады, обращался по этому поводу к представителям местного самоуправления, в частности к главе громады.

Действительно, представленными доказательствами не доказано, что добровольческое формирование, в котором участвовал обвиняемый, прошло завершённую процедуру комплектования и регистрации, которая урегулирована Положением о таких формированиях, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1449.

В то же время, согласно положениям ч. 1 ст. 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина Украины, а растерянность и неготовность государственных институтов на местах к действиям в условиях массового проявления гражданами намерения оказывать вооружённое сопротивление агрессору ради защиты того же государства не может стать препятствием реализации ими своей конституционной обязанности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

