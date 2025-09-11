Практика судів
Суд виправдав чоловіка, який зберігав зброю для відсічі ворогу — деталі справи

21:27, 11 вересня 2025
Чоловіка обвинувачували в тому, що він у лютому 2022 року незаконно придбав і зберігав зброю та боєприпаси, а згодом передав частину іншим особам.
ілюстративне фото
Лебединський районний суд Сумської області  виправдав чоловіка, якого звинувачували у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суть 

Чоловіку пред’явлено обвинувачення у тому, що в лютому 2022 року він у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав автомати, боєприпаси, гранату без запалу та реактивну протитанкову гранату.

Після чого, діючи умисно, свідомо, з метою подальшого використання у власних потребах, обвинувачений забрав зброю і боєприпаси та зберігав за місцем свого проживання. В подальшому, в березні 2022 року обвинувачений  незаконно передав дві одиниці  автоматичної зброї третім особам.

Обвинувачений під час судового розгляду  свою вину не визнав і наполягав на тому, що він не мав жодного умислу на незаконне придбання та володіння зброєю та бойовими припасами.

Всі його дії були продиктовані наміром долучитися до збройного захисту країни, відсічі та стримуванні збройної агресії рф і керувався він виключно такими мотивами. Більш того наявної зброї та бойових припасів не приховував, контактував з цього приводу з іншими відповідальними на те особами та військовослужбовцями. Зброю зберігав у спеціально облаштованому для цього місці.

Висновки

Дослідивши всебічно та неупереджено всі обставини та докази кримінального провадження,  суд дійшов до висновку  про відсутність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України.

Зокрема, суд вважає поданими доказами, які не спростовані прокурором, встановленим, що обвинувачений як громадянин України та цивільна особа з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України у лютому 2022 року, не маючи досвіду ведення бойових дій та військової освіти, взяв активну та ініціативну участь в боротьбі проти збройної агресії задля збереження територіальної цілісності країни, її незалежності та захисту, своїми діями довів щире прагнення до активної участі у національному спротиві агресору.

Зокрема, він був учасником добровольчого руху на території громади, в якій проживає, для відсічі та стримування збройної агресії РФ, взаємодіяв з іншими особа, зокрема й військовими.

Виключно для виконання завдань з відсічі та стримування збройної агресії РФ для учасників добровольчого формування одержав в законний спосіб та зберігав бойову вогнепальну зброю і боєприпаси від офіційних представників Сил оборони (військовослужбовців), які своєю взаємодією заохочували та підтримували такі дії добровольців на спротив.

Чоловіком  було облаштовано місце для зброї та бойєприпасів добровольчого формування так як він зміг це зробити в тій крайній та надскладній життєвій ситуації, яка склалася з початком повномасштабного вторгнення військ РФ, за вказівкою військових та на виконання наказу командира добровольчого формування.

При цьому, обвинувачений забезпечив збереження і повернення вказаної зброї в належному стані, не приховував її, для вчинення протиправних дій не застосовував, щиро намагався легалізувати у встановленому порядку діяльність створюваного добровольчого формування територіальної громади, звертався з цього приводу до представників місцевого самоврядування, зокрема до голови громади.

Дійсно, поданими доказами не доведено, що добровольче формування, в якому брав участь обвинувачений, пройшло завершену процедуру комплектування та реєстрації, яка врегульована Положенням про такі формування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 року №1449.

Водночас, згідно з положеннями ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком кожного громадянина України, а розгубленість та неготовність державних інституцій на місцях до дій в умовах масового прояву громадянами наміру чинити збройний спротив агресору задля захисту тієї ж держави не може стати на заваді реалізації ними свого конституційного обов`язку.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Telegram канал Sud.ua
