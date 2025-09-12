Подделал статус переселенца — суд взыскал с мужчины более 34 тысяч грн причиненного ущерба из-за мошенничества с выплатами

Мужчина подделал статус переселенца и получил 16 месяцев соцвыплат

Карловский районный суд Полтавской области огласил приговор по делу о мошенническом получении государственных социальных выплат, предназначенных для внутренне перемещённых лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, имея предыдущие судимости, в апреле 2022 года подал документы для постановки на учёт как ВПО и оформил заявление на получение ежемесячной государственной помощи в размере 2000 грн. При этом он не соответствовал установленным законом критериям внутренне перемещённого лица, так как место его фактического проживания было изменено задолго до начала полномасштабной войны.

Благодаря поданным документам и предоставленным реквизитам банковского счёта, лицо незаконно получало ежемесячную помощь в течение 16 месяцев – с апреля 2022-го по июль 2023-го года. Общая сумма полученных средств составила 34 000 гривен, которые были зачислены на личный счёт и использованы по собственному усмотрению.

Суд признал доказанным, что обвиняемый завладел бюджетными средствами путём обмана, чем причинил материальный ущерб государству в лице Министерства социальной политики Украины. Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и он был осуждён к одному году ограничения свободы.

Вместе с тем, мужчина уже был ранее осуждён Шевченковским районным судом города Киева к наказанию в виде пяти лет лишения свободы, а потому суд, с учётом предыдущего приговора, по правилам сложения наказаний назначил окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, удовлетворён гражданский иск прокурора: с обвиняемого взыскано 34 000 гривен причинённого ущерба в пользу государства, а также более 3 700 гривен судебных расходов.

