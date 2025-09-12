Підробив статус переселенця — суд стягнув з чоловіка понад 34 тисячі грн завданої шкоди через шахрайство з виплатами

Чоловік підробив статус переселенця і отримав 16 місяців соцвиплат.

Карлівський районний суд Полтавської області оголосив вирок у справі щодо шахрайського отримання державних соціальних виплат, призначених для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловік, маючи попередні судимості, у квітні 2022 року подав документи для взяття на облік як ВПО та оформив заяву на отримання щомісячної державної допомоги у розмірі 2000 грн. При цьому він не відповідав визначеним законом критеріям внутрішньо переміщеної особи, адже місце його фактичного проживання було змінене задовго до початку повномасштабної війни.

Завдяки поданим документам та наданим реквізитам банківського рахунку, особа незаконно отримувала щомісячну допомогу впродовж 16 місяців – з квітня 2022-го по липень 2023-го року. Загальна сума отриманих коштів склала 34 000 гривень, які були зараховані на особистий рахунок та використані на власний розсуд.

Суд визнав доведеним, що обвинувачений заволодів бюджетними коштами шляхом обману, чим спричинив матеріальну шкоду державі в особі Міністерства соціальної політики України. Дії обвинуваченого було кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) та засуджено його до одного року обмеження волі.

Разом з тим, чоловіка вже було раніше засуджено Шевченківськи районним судом міста Києва до покарання у виді п’яти років позбавлення волі, а тому суд, із урахуванням попереднього вироку, за правилами складання покарань, призначив остаточне покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, задоволено цивільний позов прокурора: з обвинуваченого стягнуто 34 000 гривень завданої шкоди на користь держави, а також понад 3 700 гривень судових витрат.

