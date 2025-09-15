Апелляционный суд отменил отказ в открытии производства по делу об установлении отцовства — детали дела

Заявитель просил установить факт отцовства, чтобы иметь право на наследство после смерти отца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело, в котором заявитель просил установить факт отцовства, чтобы иметь право на наследство после смерти отца. Суд первой инстанции отказал в открытии производства, однако апелляционная инстанция отменила определение и направила дело на новый рассмотрение. Об этом сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Суть дела

Мужчина обратился в суд с просьбой установить факт отцовства умершего мужчины по отношению к себе. Он также просил обязать орган регистрации актов гражданского состояния внести изменения в свидетельство о рождении, указав в графе «отец» соответствующее лицо. Заявитель объяснил, что это необходимо для подтверждения его права на наследство, поскольку других наследников нет. В качестве заинтересованного лица он указал сестру, которая не возражает против его заявления, и просил суд истребовать наследственное дело.

Определением городской суд отказал в открытии производства по делу, разъяснив заявителю, что отказ в открытии производства в порядке отдельного производства не препятствует обратиться в суд для защиты нарушенного права в порядке искового производства.

Не согласившись с определением суда, заявитель обратился в суд с апелляционной жалобой, просил его отменить как препятствующее дальнейшему производству по делу и направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Практика Верховного Суда и итоговое решение

Суд первой инстанции, отказывая в открытии производства по делу, исходил из того, что из поданной заявления об установлении факта отцовства усматривается спор о праве, который разрешается в исковом производстве, где исковое заявление должно соответствовать требованиям ст. 175 и 177 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Херсонский апелляционный суд с этим не согласился, посчитал, что суд первой инстанции сделал преждевременный вывод о наличии оснований для отказа в открытии производства, учитывая следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 293 ГПК Украины отдельное производство — это вид непозволительного гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав, свобод и интересов лица или создания условий для осуществления ею личных нематериальных или материальных прав, либо подтверждение наличия либо отсутствия неоспоримых прав.

Следовательно, отдельное производство — это одностороннее производство, в котором отсутствует спор о праве.

Согласно ч. 2 ст. 293 ГПК Украины суд в порядке отдельного производства рассматривает, среди прочего, дела об установлении фактов, которые имеют юридическое значение, семейных отношений и тому подобное.

Применяя практику Пленума Верховного Суда Украины, коллегия судей отметила, что суд рассматривает заявления об установлении факта отцовства в случае смерти лица, которого заявитель считает отцом ребенка. Заявления об установлении фактов отцовства или признании отцовства рассматриваются судом, если в свидетельстве о рождении определенное лицо не указано отцом ребенка (например, запись об отце ребенка сделана по указанию матери, которая не состояла в браке, или такая запись вовсе отсутствует) и могут быть поданы матерью, опекуном или попечителем ребенка, либо самим ребенком после достижения совершеннолетия (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31.03.1995 № 5 «О судебной практике в делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение»).

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 15.05.2006 № 3 «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел относительно отцовства, материнства и взыскания алиментов» обращено внимание судов на то, что в случае смерти мужчины, не состоявшего в браке с матерью ребенка, или смерти женщины, считавшейся матерью, факт их отцовства (материнства) может быть установлен решением суда в отдельном производстве.

Из указанных выше норм закона следует, что предварительным условием обращения в суд с заявлением об установлении отцовства в порядке отдельного производства является смерть лица, отцовство которого устанавливается, или объявление его умершим.

Перечень фактов, устанавливаемых судом при рассмотрении дела, определён частью 1 статьи 315 ГПК Украины, который не является исчерпывающим. По ч. 2 этой статьи в судебном порядке могут быть установлены также другие факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав физических лиц, если законом не определён иной порядок их установления.

Для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель, для которой требуется его установление.

Таким образом, коллегия судей Херсонского апелляционного суда подчеркнула, что определяющим обстоятельством при рассмотрении заявления об установлении определённых фактов в порядке отдельного производства является то, что установление такого факта не связано с последующим разрешением спора о праве.

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 года № 5 судам разъяснено, что в порядке отдельного производства рассматриваются дела об установлении фактов, в том числе если: согласно закону такие факты порождают юридические последствия, т.е. от них зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан; установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве.

Таким образом, юридические факты могут быть установлены только для защиты, возникновения, изменения или прекращения личных или имущественных прав самого заявителя.

Дела об установлении юридических фактов могут быть предметом рассмотрения суда в порядке отдельного производства при следующих условиях: факты, которые подлежат установлению, должны иметь юридический характер, то есть в соответствии с законом вызывать юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан или организаций.

Для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель, для которой требуется его установление.

Апелляционный суд также указал, что дела о наследовании рассматриваются судами по правилам искового производства, если лицо обращается в суд с требованием об установлении фактов, имеющих юридическое значение, которые могут повлиять на наследственные права и обязанности других лиц и/или при наличии других наследников и спора между ними. Если возникновение права на наследование зависит от доказательства определённых фактов, лицо может обратиться в суд с заявлением об установлении этих фактов, которое, если нет спора, рассматривается по правилам отдельного производства. Если во время рассмотрения дела в порядке отдельного производства выясняется, что имеет место спор о праве, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заявителю, что он имеет право обратиться в суд с иском на общих основаниях (постановление Верховного Суда от 22 апреля 2020 года по делу № 200/14136/17 (производство № 61‑15965св19)).

Суды обязаны установить, между кем существует спор, кто является наследником в порядке, предусмотренном наследственным правом (нормы ГК Украины), и кто мог бы оспаривать право заявителя на принятие наследства, поскольку наличие спора о праве должно быть реальным, а не гипотетическим (постановления Верховного Суда от 07 ноября 2018 года по делу № 336/709/18‑ц (производство № 61‑39374св18), от 14 апреля 2021 года по делу № 205/2102/19‑ц (производство № 61‑872св21), от 28 апреля 2021 года по делу № 520/19532/19 (производство № 61‑13709св20), от 15 ноября 2021 года по делу № 554/10125/20 (производство № 61‑12758св21), от 03 августа 2022 года по делу № 759/12740/21).

Коллегия судей пришла к выводу, что доводы заявителя в деле не содержат обстоятельств наличия спора о праве. При этом обстоятельства и наличие реального спора о праве должны быть установлены судом, вследствие чего суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заявителю, что он имеет право обратиться в суд с иском на общих основаниях.

По результатам апелляционной проверки определение суда первой инстанции отменено с направлением дела на продолжение рассмотрения в суд первой инстанции (дело № 766/5430/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.