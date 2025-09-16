Мужчина после 20 лет спора добился права на часть квартиры — подробности дела

Апелляционный суд признал за мужчиной право на половину квартиры после развода.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу истца, поданную на решение местного суда, которым ему было отказано в удовлетворении иска к бывшей жене о разделе совместного имущества супругов. Тем же судебным решением был отменён обеспечительный заход по иску — арест на спорную квартиру, наложенный согласно определению суда первой инстанции. Об этом сообщили в суде.

Апеллянт просил отменить обжалуемое им решение и принять новое — о удовлетворении иска. Коллегия судей пришла к выводу о удовлетворении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Суть дела

Из материалов производства известно, что стороны по делу во время пребывания в браке купили квартиру.

Обращаясь в суд с данным иском, истец указывал, что он с ответчицей приобрели в собственность имущество, которое подлежит разделу между ними.

Отказывая истцу в удовлетворении иска по причине пропуска им срока исковой давности, суд первой инстанции, руководствуясь ч. 2 ст. 73 Семейного кодекса Украины, указал, что начало течения срока исковой давности началось с момента обращения ответчицы с иском к бывшему мужу о разделе имущества супругов, и ему уже 20 лет известно о том, что квартира находится в споре. С этого времени бывший муж ответчицы мог предъявить иск о её разделе, однако обратился в суд за пределами трёхлетнего срока исковой давности.

С таким выводом суда предыдущей инстанции апелляционный суд согласиться не смог, исходя из следующего.

Согласно ст. 256 Гражданского кодекса Украины, исковая давность — это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Согласно статье 257 ГК Украины, общая исковая давность устанавливается продолжительностью три года.

В ч. 2 ст. 72 Семейного кодекса Украины и пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 21 декабря 2007 года № 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака, признание его недействительным и раздел совместного имущества супругов» определено, что к требованию о разделе имущества, заявленному после расторжения брака, применяется исковая давность в три года. Исковая давность исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности.

Выводы

Установлено, что истец имел свободный доступ к спорной квартире, проживал в ней, его права на долю в совместной собственности с момента приобретения квартиры не уменьшились и не были нарушены, поэтому апелляционный суд пришёл к мнению об отсутствии оснований для вывода о пропуске истцом исковой давности.

Обращение ответчицы в 2004 году в суд с иском к бывшему мужу о признании за ней права собственности на квартиру с компенсацией ему половины стоимости квартиры, который местный суд удовлетворил, а Апелляционный суд Ровенской области своим решением от 5 октября 2006 года по делу № 22а-805/06 отменил такое судебное решение, подтвердив право совместной собственности на спорную квартиру, не может считаться началом течения срока исковой давности, поскольку такой факт не подтверждает возражений относительно прав истца на имущество, приобретённое в период брака, не свидетельствует о нарушении его права совместной собственности и, следовательно, не указывает на начало течения срока исковой давности.

Такой вывод содержится в постановлении Верховного Суда Украины от 23 сентября 2015 года по делу № 6-258цс15 и постановлении Верховного Суда от 6 ноября 2019 года по делу № 203/304/17.

Учитывая все обстоятельства производства и практику Верховного Суда при рассмотрении данной категории дел, Ровенский апелляционный суд апелляционную жалобу истца удовлетворил, обжалуемое им судебное решение отменил, иск к его бывшей жене о разделе совместного имущества супругов удовлетворил и признал за истцом право собственности на ½ часть спорной квартиры.Постановление

Ровенского апелляционного суда от 12 августа 2025 года по делу № 570/3614/24.

