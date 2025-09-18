За распространение сведений о расположении пограничников грозит уголовная ответственность по статье 114-2 УК — Верховный Суд

Женщина сообщала своему родственнику информацию о расположении подразделений Государственной пограничной службы — Верховный Суд указал, что это преступление, предусмотренное статьей 114-2 УК.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины относятся к числу других военных формирований, а потому распространение сведений об их расположении охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу от 12 августа 2025 года № 576/3421/23 (производство № 51-1456км24).

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины за то, что она сообщала своему родственнику, проживающему в РФ, информацию о расположении подразделений Государственной пограничной службы Украины. В кассационной жалобе защитник указал, что Государственная пограничная служба Украины не относится к Вооруженным Силам Украины, а потому вывод судов обеих инстанций о том, что обвиняемая распространяла информацию о расположении Вооруженных Сил Украины, является ошибочным.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что в соответствии с положениями ч. 5 ст. 12 Закона Украины от 6 декабря 1991 года № 1932-XII «Об обороне Украины» во время действия военного положения к участию в прикрытии государственной границы Украины, ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта на государственной границе Украины, международного вооруженного конфликта, отражению вооруженной агрессии против Украины соответствующими органами военного управления Вооруженных Сил Украины привлекаются определенные в установленном порядке пограничные отряды и/или отряды морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, согласно Закону Украины от 3 апреля 2003 года № 661-IV «О Государственной пограничной службе Украины» на Государственную пограничную службу Украины возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилежащей зоне и исключительной (морской) экономической зоне. Во время действия военного положения пограничные отряды в установленном законом порядке могут привлекаться соответствующими органами военного управления Вооруженных Сил Украины к ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта на государственной границе Украины, международного вооруженного конфликта, отражению вооруженной агрессии против Украины. Нормами этого Закона установлено, что в состав личного состава Государственной пограничной службы Украины входят военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, уволенные с военной службы, зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с положениями Закона Украины от 21 июня 2018 года № 2469-VIII «О национальной безопасности Украины» силами обороны являются: Вооруженные Силы Украины, а также другие созданные в соответствии с законами Украины военные формирования, правоохранительные и разведывательные органы, органы специального назначения с правоохранительными функциями, на которые Конституцией и законами Украины возложены функции по обеспечению обороны государства.

Таким образом, подразделения Государственной пограничной службы Украины, сведения о расположении которых в телефонных разговорах сообщала своему родственнику обвиняемая, относятся к числу других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, что охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

