За поширення відомостей про розташування прикордонників загрожує кримінальна відповідальність за статтею 114-2 КК — Верховний Суд

Жінка повідомляла своєму родичу інформацію про розташування підрозділів Державної прикордонної служби - Верховний Суд вказав, що це злочин, передбачений статтею 114-2 КК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підрозділи Державної прикордонної служби України належать до числа інших військових формувань, а тому поширення відомостей про їх розташування охоплюється складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України. Таке рішення прийняв Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі від 12 серпня 2025 року № 576/3421/23 (провадження № 51-1456км24).

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 2 ст. 114-2 КК України за те, що вона повідомляла своєму родичу, який мешкає в РФ, інформацію про розташування підрозділів Державної прикордонної служби України. У касаційній скарзі захисник зазначив, що Державна прикордонна служба України не належить до Збройних Сил України, а тому висновок судів обох інстанцій про те, що обвинувачена поширювала інформацію про розташування Збройних Сил України, є помилковим.

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що відповідно до положень ч. 5 ст. 12 Закону України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України» під час дії воєнного стану до участі у прикритті державного кордону України, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні України, міжнародного збройного конфлікту, відсічі збройній агресії проти України відповідними органами військового управління Збройних Сил України залучаються визначені у встановленому порядку прикордонні загони та/або загони морської охорони Державної прикордонної служби України.

Окрім того, згідно із Законом України від 3 квітня 2003 року № 661-IV «Про Державну прикордонну службу України» на Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Під час дії воєнного стану прикордонні загони у встановленому законом порядку можуть залучатися відповідними органами військового управління Збройних Сил України до ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні України, міжнародного збройного конфлікту, відсічі збройній агресії проти України. Нормами цього Закону встановлено, що до особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України.

Відповідно до положень Закону України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII «Про національну безпеку України» силами оборони є: Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.

Отже, підрозділи Державної прикордонної служби України, відомості про розташування яких у телефонних розмовах повідомляла своєму родичу обвинувачена, належать до числа інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, що охоплюється складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.