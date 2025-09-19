Судебная или внесудебная регистрация рождений на ВОТ – судья Верховного Суда обозначила преимущества и недостатки

Судья Верховного Суда Елена Белоконь рассказала о проблемных вопросах в практике установления факта рождения на ВОТ.

Судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Елена Белоконь поделилась мнениями об актуальности, преимуществах и недостатках введения административной (внесудебной) процедуры признания факта рождения на временно оккупированной территории во время сессии «Регистрация рождений в контексте временной оккупации и военных действий» в рамках экспертного круглого стола «Риски безгражданства для жителей Крыма и других временно оккупированных территорий Украины». Также в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя Аппарата – руководитель департамента аналитической и правовой работы ВС Расим Бабанлы.

Елена Белоконь напомнила, что установление фактов рождения детей на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) является важным инструментом обеспечения прав ребенка на гражданство, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным гарантиям.

Судебный порядок регистрации фактов рождения является вторичным и применяется в тех случаях, когда факт объективно невозможно установить в порядке, предусмотренном Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

После 2014 года, а особенно с 2022 года, в Украине значительно возросло количество обращений в суды с заявлениями об установлении факта рождения детей на ВОТ. В настоящее время административная процедура регистрации актов гражданского состояния для жителей ВОТ недоступна, поэтому люди вынуждены использовать судебный способ.

За период с 2022 по 2024 год суды рассмотрели более 6 тыс. дел об установлении фактов рождения детей на ВОТ. Наибольшее количество обращений приходится на прифронтовые регионы и области, принимающие внутренне перемещенных лиц.

Рассмотрение таких дел сопровождается необходимостью согласованного применения норм права. Именно для облегчения работы судов и обеспечения единства практики в начале сентября 2025 года Верховный Суд опубликовал комментируемый обзор судебной практики по установлению юридических фактов во время действия военного положения, в частности факта рождения на ВОТ.

В большинстве случаев суды удовлетворяют заявления об установлении факта рождения на основании документов, выданных оккупационными властями, применяя концепцию «Намибийских исключений», согласно которой не могут признаваться недействительными все документы, выданные на оккупированной территории, поскольку это может нанести ущерб правам ее жителей. В частности, недействительность не распространяется на документы о рождении, смерти и браках, непризнание которых может привести к серьезному ограничению или лишению основных прав лиц, проживающих на этих территориях. В то же время Елена Белоконь отметила, что суд принимает решение на основе всех доказательств, в том числе тех, которые он может собирать самостоятельно в порядке отдельного производства. Поэтому суд принимает решение об удовлетворении соответствующего заявления только тогда, когда у него сформируется внутреннее убеждение, что факт рождения ребенка действительно имеет место.

Нельзя однозначно сказать, что судебная процедура установления факта рождения является чрезмерно сложной. В июле 2022 года были внесены изменения в законодательство, которыми предусмотрен упрощенный порядок рассмотрения заявлений об установлении фактов рождения на ВОТ в порядке отдельного производства в соответствии со ст. 317 ГПК Украины. Такие заявления подаются в любой местный суд Украины, независимо от месяца проживания заявителя, рассматриваются судом безотлагательно, а принятое решение исполняется немедленно.

С июля 2022 года по февраль 2023 года установление факта рождения через суд было бесплатным. С февраля 2023 года судебный сбор составляет 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме случаев, если заявление об установлении факта подано в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из ВОТ. При этом суд всегда готов учитывать обстоятельства, когда лицо не может уплатить сбор.

В контексте возможного внедрения административной процедуры, в частности, регистрации рождения на временно оккупированной территории докладчик отметила, что, кроме очевидных преимуществ, такие изменения могут увеличить риски, связанные с недостаточной проверкой достоверности документов.

Суды уже реагировали на случаи предоставления материалов в подтверждение фактов с признаками подделки (дела № 596/178/24, № 596/177/24). Без надлежащего контроля и проверки подлинности актов существует вероятность подделки или неправильного удостоверения данных, что может негативно повлиять на правовой статус лиц. Поэтому важно тщательно обдумать внедрение такой процедуры, чтобы обеспечить надлежащий контроль и защиту прав граждан.

