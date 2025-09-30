На Хмельнитчине суд отказал в удовлетворении заявления об установлении факта смерти военнослужащего

Суд постановилл, что представленные заявительницей доказательства в своей совокупности достоверно не свидетельствуют о смерти военного, а лишь дают основания для обоснованного предположения о его смерти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти мужчины, с которым проживала одной семьей без регистрации брака (факт проживания ранее установлен решением суда). Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Заявительница пояснила, что ее муж-военнослужащий находился в районе боевых действий в Запорожье. Во время проверки позиций его группа из трех военных не вышла на связь. С помощью разведывательного дрона их тела нашли, однако эвакуировать не смогли из-за плотных обстрелов.

Поскольку смерть наступила на территории активных боевых действий, получить медицинский документ для государственной регистрации смерти невозможно. В настоящее время военнослужащий считается пропавшим без вести. Установление факта его гибели при выполнении обязанностей военной службы необходимо ей для реализации права на предусмотренные законодательством выплаты.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области своим решением установил факт смерти мужа заявительницы возле населенного пункта Работино Запорожской области.

Министерство обороны Украины, не согласившись с этим решением, подало апелляционную жалобу, в которой просило его отменить и отказать в удовлетворении заявления. По мнению апеллянта, представленные по делу доказательства не подтверждают достоверно факт смерти военнослужащего, а лишь дают основания для обоснованного предположения о ее наступлении.

Апелляционный суд согласился с доводами Минобороны. Коллегия судей отметила, что установление факта смерти физического лица на основании пункта 8 части первой статьи 315 ГПК Украины возможно, если суд на основе неопровержимых доказательств установит обстоятельства, при которых наступила смерть, и которые вероятно свидетельствуют о смерти лица в точно определенное время, а также будет доказана невозможность регистрации смерти органами ЗАГС.

В то время как основанием для объявления лица умершим являются не факты (доказательства), которые наверняка свидетельствуют о его гибели, а обстоятельства, дающие основание предполагать смерть.

Таким образом, при отсутствии достоверных доказательств смерти лица, в том числе в связи с военными действиями, правильно будет обратиться в суд с заявлением об объявлении лица умершим, а не с заявлением об установлении факта его смерти, отметил апелляционный суд.

«Заявительница просит установить факт смерти мужа, который имел место (…) в районе проведения военных (боевых) действий во время выполнения боевого задания, что подтверждается актом служебного расследования воинской части. В качестве правового основания ссылается на пункт 8 части первой статьи 315 ГПК Украины. Представленные заявительницей доказательства в своей совокупности достоверно не свидетельствуют о смерти военного, а лишь дают основания для обоснованного предположения о его смерти», — говорится в постановлении суда.

В связи с этим ХАС удовлетворил апелляционную жалобу Минобороны: отменил решение местного суда и принял новое — об отказе в удовлетворении заявления об установлении факта смерти.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/9692/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.