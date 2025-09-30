На Хмельниччині суд відмовив у задоволенні заяви щодо встановлення факту смерті військовослужбовця

Суд постановив, що надані заявницею докази у своїй сукупності достовірно не свідчать про смерть військового, а лише дають підстави для обґрунтованого припущення про його смерть.

Жителька Хмельницької області звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, з яким проживала однією сім`єю без реєстрації шлюбу (факт проживання раніше встановлено рішенням суду). Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Заявниця пояснила, що її чоловік-військовослужбовець перебував у районі бойових дій на Запоріжжі. Під час перевірки позицій його група з трьох військових не вийшла на зв’язок. За допомогою розвідувального дрона їхні тіла знайшли, однак евакуювати не змогли через щільні обстріли.

Оскільки смерть настала на території активних бойових дій, отримати медичний документ для державної реєстрації смерті неможливо. Наразі військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Встановлення факту його загибелі при виконанні обов’язків військової служби необхідне їй для реалізації права на передбачені законодавством виплати.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області своїм рішенням установив факт смерті чоловіка заявниці поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Міністерство оборони України, не погодившись із цим рішенням, подало апеляційну скаргу, в якій просило його скасувати та відмовити у задоволенні заяви. На думку апелянта, надані у справі докази не підтверджують достовірно факт смерті військовослужбовця, а лише дають підстави для обґрунтованого припущення про її настання.

Апеляційний суд погодився з доводами Міноборони. Колегія суддів зазначила, що встановлення факту смерті фізичної особи на підставі пункту 8 частини першої статті 315 ЦПК України можливе, якщо суд на основі незаперечних доказів установить обставини, за яких настала смерть, та які вірогідно свідчать про смерть особи у точно визначений час, а також буде доведено неможливість реєстрації смерті органами ДРАЦС.

Тоді як підставою для оголошення особи померлою є не факти (докази), які напевне свідчать про її загибель, а обставини, що дають підставу припускати смерть.

Тож за відсутності достовірних доказів смерті особи, у тому числі у зв’язку з воєнними діями, правильно буде звернутися до суду із заявою про оголошення особи померлою, а не із заявою про встановлення факту її смерті, зауважив апеляційний суд.

«Заявниця просить встановити факт смерті чоловіка, що мав місце (…) в районі проведення воєнних (бойових) дій під час виконання бойового завдання, що підтверджується актом службового розслідування військової частини. Як на правову підставу посилається на пункт 8 частини першої статті 315 ЦПК України. Надані заявницею докази у своїй сукупності достовірно не свідчать про смерть військового, а лише дають підстави для обґрунтованого припущення про його смерть», – йдеться у постанові суду.

Відтак ХАС задовольнив апеляційну скаргу Міноборони: скасував рішення місцевого суду та ухвалив нове – про відмову у задоволенні заяви щодо встановлення факту смерті.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/9692/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

