На Закарпатье суд назначил реальное наказание за уклонение от общественных работ

Мужчину, который сознательно игнорировал общественные работы и не реагировал на предупреждение, с учетом рецидива и судимостей приговорили к 1 году и 22 дням ограничения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межгорский районный суд Закарпатской области признал гражданина виновным в уклонении от выполнения общественных работ. Об этом рассказали в суде.

Судом установлено, что мужчина сознательно проигнорировал наказание в виде общественных работ, не являлся для их выполнения и не реагировал на неоднократные предупреждения и разъяснения. Такое поведение является проявлением пренебрежения законом и представляет общественную опасность, ведь подрывает саму идею неотвратимости наказания.

Учитывая признание вины и искреннее раскаяние, но ввиду рецидива и предыдущих судимостей, суд пришел к выводу о невозможности исправления без изоляции от общества.

По приговору суда гражданин приговорен к 1 году и 22 дням ограничения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, а с его текстом можно в ЕГРСР (дело № 302/1262/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.