На Закарпатті суд призначив реальне покарання за ухилення від громадянських робіт

21:21, 1 жовтня 2025
Чоловіка, який свідомо ігнорував громадські роботи та не реагував на попередження, з урахуванням рецидиву та судимостей засудили до 1 року і 22 днів обмеження волі.
коллаж Міжгірський райсуд Закарпатської області
Міжгірський районний суд Закарпатської області визнав громадянина винним в ухиленні від виконання громадських робіт. Про це розповіли у суді. 

Судом встановлено, що чоловік свідомо проігнорував покарання у виді громадських робіт, не з’являвся для їх виконання та не реагував на неодноразові попередження й роз’яснення. Така поведінка є проявом зневаги до закону та становить суспільну небезпеку, адже підриває саму ідею невідворотності покарання.

Врахувавши визнання вини та щире каяття, але водночас зважаючи на рецидив і попередні судимості, суд дійшов висновку про неможливість виправлення без ізоляції від суспільства.

За вироком суду громадянина засуджено до 1 року і 22 днів обмеження волі.

Вирок суду наразі не набрав законної сили, а з його текстом можна у ЄДРСР (справа № 302/1262/25).

