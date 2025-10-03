Практика судов
Суд признал водителя виновным в ДТП, но дело закрыл из-за сроков давности — подробности

08:12, 3 октября 2025
Житель Закарпатья избежал наказания за ДТП из-за сроков давности.
Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел административное дело о привлечении к ответственности гражданина за нарушение правил дорожного движения. Речь шла о правонарушениях, предусмотренных статьями 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) и 122-4 (оставление места ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, происшествие имело место 7 августа 2024 года в селе Репинное Хустского района. Автомобиль под управлением гражданина столкнулся с транспортным средством, принадлежащим местному жителю. После инцидента водитель покинул место происшествия, не дождавшись прибытия полиции, чем нарушил установленный порядок действий в случае ДТП.

В суде водитель вину не признал, давая противоречивые объяснения. В письменных возражениях он утверждал, что авария произошла из-за встречного транспорта, а в устных пояснениях говорил уже об автомобиле, который двигался сзади. Вместе с тем, вину подтверждают собранные доказательства: показания потерпевшего и очевидца, фотоматериалы, схема происшествия и документы, предоставленные полицией.

Суд отметил, что оставление места ДТП затруднило фиксацию расположения транспортных средств после столкновения, что, в свою очередь, усложнило установление полной картины происшествия. Такое поведение суд расценил как дополнительное доказательство вины обвиняемого.

На основании изложенного суд признал водителя виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124 и ст. 122-4 КУоАП. Однако, учитывая, что на момент рассмотрения дела уже истёк установленный законом срок привлечения к административной ответственности (в соответствии с ч. 2 ст. 38 КУоАП), производство по делу было закрыто.

Отметим, что правонарушения были совершены ещё 7 августа 2024 года, а материалы поступили в суд лишь 28 августа 2025 года.

На данный момент постановление суда ещё не вступило в законную силу (дело №302/1236/25).

суд ДТП судебная практика

