Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд визнав водія винним у ДТП, але справу закрив через строки давності — подробиці

08:12, 3 жовтня 2025
Мешканець Закарпаття уникнув покарання за ДТП через строки давності.
Суд визнав водія винним у ДТП, але справу закрив через строки давності — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув адміністративну справу щодо притягнення до відповідальності громадянина за порушення правил дорожнього руху. Йшлося про правопорушення, передбачені статтями 124 (порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (залишення місця ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це розповіли у суді.

Як встановив суд, подія мала місце 7 серпня 2024 року в селі Репинне Хустського району. Автомобіль під керуванням громадянина зіткнувся з транспортним засобом, що належить місцевому мешканцю. Після інциденту водій залишив місце пригоди, не дочекавшись поліції, чим порушив встановлений порядок дій у разі ДТП.

У суді водій вину не визнав, подаючи суперечливі пояснення. У письмових запереченнях він заявляв, що аварія сталася через зустрічний транспорт, а в усних поясненнях уже говорив про автомобіль, який рухався позаду. Водночас провину підтверджують зібрані докази: свідчення потерпілого та очевидця, фотоматеріали, схема пригоди та документи, надані поліцією.

Суд зазначив, що залишення місця ДТП ускладнило фіксацію розташування транспортних засобів після зіткнення, що, у свою чергу, перешкодило встановленню повної картини події. Таку поведінку суд розцінив як додаткове свідчення вини обвинуваченого.

На підставі наведеного суд визнав водія винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124 та ст. 122-4 КУпАП. Однак, враховуючи, що на момент розгляду справи вже сплив встановлений законом строк для притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП), провадження у справі було закрито.

Зазначимо, що правопорушення були скоєні ще 7 серпня 2024 року, а матеріали надійшли до суду лише 28 серпня 2025 року.

Наразі постанова суду ще не набула законної сили (справа 302/1236/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДТП судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду