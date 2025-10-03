Суд визнав водія винним у ДТП, але справу закрив через строки давності — подробиці

Мешканець Закарпаття уникнув покарання за ДТП через строки давності.

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув адміністративну справу щодо притягнення до відповідальності громадянина за порушення правил дорожнього руху. Йшлося про правопорушення, передбачені статтями 124 (порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (залишення місця ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це розповіли у суді.

Як встановив суд, подія мала місце 7 серпня 2024 року в селі Репинне Хустського району. Автомобіль під керуванням громадянина зіткнувся з транспортним засобом, що належить місцевому мешканцю. Після інциденту водій залишив місце пригоди, не дочекавшись поліції, чим порушив встановлений порядок дій у разі ДТП.

У суді водій вину не визнав, подаючи суперечливі пояснення. У письмових запереченнях він заявляв, що аварія сталася через зустрічний транспорт, а в усних поясненнях уже говорив про автомобіль, який рухався позаду. Водночас провину підтверджують зібрані докази: свідчення потерпілого та очевидця, фотоматеріали, схема пригоди та документи, надані поліцією.

Суд зазначив, що залишення місця ДТП ускладнило фіксацію розташування транспортних засобів після зіткнення, що, у свою чергу, перешкодило встановленню повної картини події. Таку поведінку суд розцінив як додаткове свідчення вини обвинуваченого.

На підставі наведеного суд визнав водія винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124 та ст. 122-4 КУпАП. Однак, враховуючи, що на момент розгляду справи вже сплив встановлений законом строк для притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП), провадження у справі було закрито.

Зазначимо, що правопорушення були скоєні ще 7 серпня 2024 року, а матеріали надійшли до суду лише 28 серпня 2025 року.

Наразі постанова суду ще не набула законної сили (справа №302/1236/25).

