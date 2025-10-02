Верховный Суд ответил, является ли преступлением проникновение полицейского на чужую территорию во время преследования правонарушителя

Инспектор полиции обвинялся в том, что во время несения службы, преследуя водителя автомобиля, незаконно проник за ним на огражденную территорию домовладения.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд Верховного Суда Украины указал, что проникновение полицейского на огороженную территорию домовладения без согласия собственников и без решения суда не образует состав преступления, предусмотренного ст. 162 УК Украины, если это происходит в неотложном случае, связанном с непосредственным преследованием лица для прекращения правонарушения.

Детали дела

В этом уголовном производстве инспектор полиции обвинялся в том, что во время несения службы, преследуя водителя автомобиля по подозрению в совершении административного правонарушения, незаконно проник на огороженную территорию домовладения, нарушив конституционное право собственников на неприкосновенность жилища или другого владения. Суды предыдущих инстанций признали инспектора полиции невиновным и оправдали по ч. 2 ст. 162 УК Украины из-за недоказанности состава преступления. В кассационной жалобе прокурор утверждал, что у инспектора полиции была возможность составить протокол об административном правонарушении в отношении водителя без проникновения на чужую территорию.

Оставляя без изменения решение апелляционного суда, Верховный Суд указал, что согласно ст. 38 Закона Украины «О Национальной полиции» полиция может проникать в жилище или иное владение лица без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с:

спасением жизни людей и ценного имущества во время чрезвычайных ситуаций; непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения; пресечением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилище или другом владении.

Материалы дела установили, что действия полицейского были направлены исключительно на прекращение административного правонарушения водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мотив, цель или прямой умысел на незаконное проникновение отсутствуют, поэтому наличие состава преступления по ч. 2 ст. 162 УК Украины исключается.

Утверждение стороны обвинения о возможности составления протокола об административном правонарушении без проникновения на чужую территорию опровергнуто апелляционным судом с учетом положений ст. 254 КУоАП, предусматривающей составление протокола в течение 24 часов с момента обнаружения лица, совершившего правонарушение. Суд правильно отметил, что факт знакомства полицейского с нарушителем не является достаточным для оформления административных материалов, которые по правилам ст. 256 КУоАП требуют обязательного присутствия лица. Верховный Суд согласился с этим решением апелляционного суда.

Постановление КУС ВС от 18 сентября 2025 года по делу № 165/2454/21 (производство № 51-513км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.