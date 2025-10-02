Верховний Суд відповів, чи є злочином проникнення поліцейського на чужу територію під час переслідування правопорушника

Інспектор поліції обвинувачувався в тому, що під час несення служби, переслідуючи водія автомобіля, незаконно проник за ним на огороджену територію домоволодіння.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України вказав, що проникнення поліцейського на огороджену територію домоволодіння без згоди власників та без рішення суду не утворює складу злочину, передбаченого ст. 162 КК України, якщо це відбувається в невідкладному випадку, пов’язаному з безпосереднім переслідуванням особи для припинення правопорушення.

Деталі справи

У цьому кримінальному провадженні інспектор поліції обвинувачувався в тому, що під час несення служби, переслідуючи водія автомобіля за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення, незаконно проник за ним на огороджену територію домоволодіння, чим порушив конституційне право власників на недоторканність житла чи іншого володіння. Суди попередніх інстанцій інспектора поліції визнали невинуватим і виправдали за ч. 2 ст. 162 КК України у зв’язку з недоведеністю в його діянні складу кримінального правопорушення. У касаційній скарзі прокурор зазначив, що в інспектора поліції була можливість скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо водія без проникнення на територію чужого домоволодіння.

Залишаючи без зміни ухвалу апеляційного суду, Верховний Суд вказав, що згідно зі ст. 38 Закону України «Про Національну поліцію» поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без умотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.

У матеріалах справи встановлено, що дії поліцейського були спрямовані виключно на припинення адміністративного правопорушення водієм, який керував авто в стані алкогольного сп’яніння. Мотив, мета чи прямий умисел на незаконне проникнення відсутні, тож наявність складу злочину за ч. 2 ст. 162 КК України виключається.

Твердження сторони обвинувачення про наявність у виправданого можливості складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо водія без проникнення на територію чужого домоволодіння спростоване апеляційним судом з огляду на положення ст. 254 КУпАП, які передбачають складання протоколу про адміністративне правопорушення протягом 24 год з моменту виявлення особи, яка його вчинила. Суд слушно вказав, що факт знайомства поліцейського з порушником не є достатнім для оформлення стосовно нього адміністративних матеріалів, які за правилами ст. 256 КУпАП, серед іншого, вимагають ще і його обов'язкової присутності. Верховний Суд погодився з таким рішенням апеляційного суду.

Постанова ККС ВС від 18 вересня 2025 року у справі № 165/2454/21 (провадження № 51-513км25).

