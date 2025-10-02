Право на единовременную помощь военнослужащему наступает только с момента установления инвалидности, связанной с военной службой — КАС ВС

В ВС уточнили, что право на единовременную помощь возникает только у военных или уволенных со службы, если инвалидность связана с травмами или заболеваниями, полученными при исполнении военных обязанностей.

Для назначения единовременной денежной помощи военнослужащему или лицу, уволенному с военной службы, решающее значение имеет не любой факт установления инвалидности как таковой, а именно тот факт, который напрямую связан с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины. Только с этого момента возникает право на назначение и выплату единовременной денежной помощи, предусмотренной Законом Украины «О социальном и правовом обеспечении военнослужащих и членов их семей», и определяется размер такой помощи.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Суть дела

Истцу в 2021 году была установлена инвалидность II группы в результате травмы, полученной в результате несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей военной службы. В 2022 году, во время выполнения боевых заданий, истец получил минно-взрывную травму. Согласно справке о результатах определения степени утраты трудоспособности, ему была установлена утрата трудоспособности на 40% в связи с травмой, связанной с защитой Родины, однако единовременная денежная помощь выплачена не была.

Во время повторного осмотра 28 марта 2023 года истцу была установлена инвалидность II группы в связи с указанной травмой. На основании этого комиссия Минобороны приняла решение о выплате единовременной денежной помощи в размере 300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые была установлена инвалидность (2021 год), в сумме 681 000 грн.

Истец, не согласившись с таким расчетом, обратился к ответчику с требованием выплатить разницу между фактически начисленной помощью и суммой, вычисленной с учетом прожиточного минимума на 1 января 2023 года, которая составляет 124 200 грн. Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Право на получение единовременной денежной помощи возникает у военнослужащего или лица, уволенного с военной службы, только в связи с установлением инвалидности в случаях ранения, контузии, травмы, калечества, полученных в ходе прохождения военной службы, или заболевания, непосредственно связанного с ее выполнением. При этом юридическое значение имеет именно факт первичного установления инвалидности в связи с прохождением военной службы, так как он определяет момент возникновения права на выплату и прожиточный минимум, с которого должен рассчитываться ее размер. Напротив, случаи установления инвалидности по причинам, не связанным с выполнением военного долга (бытовая травма, общее заболевание и т.д.), не подпадают под действие специального правового регулирования и не могут определять дату для расчета размера единовременной денежной помощи.

Поскольку инвалидность II группы, установленная истцу в 2021 году, не была связана с выполнением обязанностей военной службы, право на единовременную денежную помощь у военнослужащего возникло только с 28 марта 2023 года, когда она была установлена в связи с травмой, связанной с защитой Родины. Следовательно, именно 2023 год является отправной точкой для определения размера помощи, и она должна рассчитываться исходя из прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

Ознакомиться с постановлением КАС ВС в деле № 240/4278/24 можно по ссылке.

