Суд подтвердил штраф 790 тысяч гривен за незаконную реализацию топлилво — детали дела

Суд в Полтаве признал законным штраф 790 тысяч за нарушения с топливом.

Контролирующим органом была проведена документальная плановая выездная проверка плательщика. По её результатам составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения о применении штрафных (финансовых) санкций на общую сумму 790 тысяч гривен. Об этом сообщили в налоговой службе.

Истец в деле ссылался на положения Налогового кодекса Украины, которые были признаны неконституционными согласно решению Конституционного Суда Украины от 21 января 2025 года №3-р(II)/2025 (дело №3-14/2024(28/24)).

В то же время суд отметил, что указанные нормы утратили силу только с момента принятия соответствующего решения — то есть с 21 мая 2025 года. Соответственно, они не распространяются на правоотношения, возникшие ранее, а значит — доводы истца судом не принимаются во внимание.

Аналогичная правовая позиция уже была изложена в постановлениях Верховного Суда от 05.12.2018 по делу №453/686/15-а, от 19.11.2018 по делу №755/4893/17 (755/18431/15-а), от 19.02.2021 по делу №808/1628/18, от 28.02.2022 по делу №240/10144/20.

Также истец ссылался на утрату силы Закона Украины от 19.12.1995 №481/95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» с 01.01.2025.

Однако суд признал эти доводы необоснованными, поскольку проверка проводилась в период с 21.01.2025 по 17.02.2025 и охватывала деятельность предприятия за период с 01.01.2018 по 30.09.2024.

В ходе проверки установлено, что в январе 2023 года предприятие осуществило реализацию (отгрузку) топлива другому субъекту хозяйствования, не будучи зарегистрированным плательщиком акцизного налога.

Учитывая изложенные факты, Полтавский окружной административный суд вынес решение по делу №440/5144/25 в пользу контролирующего органа.

