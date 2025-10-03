Суд підтвердив штраф 790 тисяч гривень за незаконну реалізацію пального — деталі справи

Суд у Полтаві визнав законним штраф 790 тисяч за порушення з пальним.

Контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку платника. За її результатами складено акт та прийнято податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 790 тисяч гривень. Про це повідомили у податковій службі.

Позивач у справі посилався на положення Податкового кодексу України, які були визнані неконституційними згідно з рішенням Конституційного Суду України від 21 січня 2025 року №3-р(II)/2025 (справа №3-14/2024(28/24)).

Водночас суд звернув увагу, що ці норми втратили чинність лише з моменту ухвалення відповідного рішення — тобто з 21 травня 2025 року. Відповідно, вони не стосуються правовідносин, що виникли раніше, а отже — аргументи позивача судом до уваги не беруться.

Аналогічна правова позиція вже була викладена у постановах Верховного Суду від 05.12.2018 у справі №453/686/15-а, від 19.11.2018 у справі №755/4893/17 (755/18431/15-а), від 19.02.2021 у справі №808/1628/18, від 28.02.2022 у справі №240/10144/20.

Також позивач посилався на втрату чинності Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» з 01.01.2025.

Однак суд визнав ці доводи безпідставними, адже перевірка проводилася у період з 21.01.2025 по 17.02.2025 та охоплювала діяльність підприємства за період з 01.01.2018 по 30.09.2024.

В ході перевірки встановлено, що у січні 2023 року підприємство здійснило реалізацію (відвантаження) пального іншому суб’єкту господарювання, не будучи зареєстрованим платником акцизного податку.

З огляду на наведені факти, Полтавський окружний адміністративний суд виніс рішення у справі №440/5144/25 на користь контролюючого органу.

