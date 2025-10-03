В Хмельницкой области водитель скрылся после ДТП и употребил алкоголь — что решил суд

Водитель заявил, что не осознал факт столкновения, потому что «не почувствовал толчка», поэтому место ДТП оставил не намеренно.

В Хмельницком произошло ДТП, в которой водитель грузового автомобиля марки ГАЗ совершил наезд на припаркованный автомобиль Jeep. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения.

После аварии, несмотря на требования Правил дорожного движения, водитель грузовика покинул место происшествия. Кроме того, уже после ДТП он употребил алкогольные напитки, что также является нарушением законодательства. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Хмельницкий городско-районный суд признал его виновным сразу по трём статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

ч. 4 ст. 130 — употребление водителем алкоголя после ДТП до проведения медицинского осмотра;

ст. 124 — нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств;

ст. 122-4 — оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Суд назначил водителю штраф в размере 34 000 гривен и лишил его права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

С таким решением мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление и закрыть производство. Он утверждал, что не осознал факта столкновения, поскольку «не почувствовал удара», а место происшествия покинул неумышленно, а алкоголь употребил «не зная о ДТП».

Однако апелляционный суд обратил внимание на показания свидетеля и видеозапись, которые подтверждают, что после столкновения автомобиль ГАЗ на несколько секунд остановился. На видео также зафиксированы первые свидетельства очевидцев аварии, один из которых пытался остановить водителя, обстоятельства его розыска, а также механические повреждения припаркованного автомобиля.

В постановлении суда указано, что водитель «не мог не понять, что покидает место дорожно-транспортного происшествия, после которого и употребил алкогольные напитки». Возражения апеллянта суд расценил как защитную тактику, направленную на уклонение от ответственности.

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, а жалобу водителя — без удовлетворения (дело № 686/23066/25).

