На Хмельниччині водій зник після ДТП і вжив алкоголь — що вирішив суд

Водій заявив, що не усвідомив факту зіткнення, бо «не відчув поштовху», тож місце ДТП залишив не умисно.

У Хмельницькому сталася ДТП, в якій водій вантажного автомобіля марки ГАЗ здійснив наїзд на припаркований автомобіль Jeep. У результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Після аварії, незважаючи на вимоги Правил дорожнього руху, водій вантажівки залишив місце події. Крім того, вже після ДТП він вжив алкогольні напої, що також є порушенням законодавства. Про це розповіли у Хмельницькому апеляційному суді.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним одразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ч. 4 ст. 130 – вживання водієм алкоголю після ДТП до проведення медичного огляду;

ст. 124 – порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів;

ст. 122-4 – залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Суд оштрафував водія на 34 000 грн та позбавив права керування транспортними засобами на 3 роки.

З таким рішенням чоловік не погодився та подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову і закрити провадження. Він стверджував, що не усвідомив факту зіткнення, бо «не відчув поштовху», тож місце пригоди залишив не умисно, а алкоголь вживав «не знаючи про ДТП».

Однак апеляційний суд звернув увагу на пояснення свідка та відеозапис, які підтверджують, що після зіткнення автомобіль ГАЗ на кілька секунд зупинився. На відео також зафіксовані перші свідчення очевидців аварії, один з яких намагався зупинити водія, обставини його розшуку, механічні пошкодження припаркованого автомобіля.

У постанові суду йдеться, що водій «не міг не зрозуміти, що залишає місце дорожньо-транспортної пригоди, після якої й вживав алкогольні напої». Заперечення апелянта суд розцінив як тактику захисту, спрямовану на уникнення відповідальності.

За результатами розгляду апеляційний суд залишив постанову суду першої інстанції без змін, а скаргу водія – без задоволення (справа № 686/23066/25).

