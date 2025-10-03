Верховный Суд поставил точку в трудовом споре по сокращению в морской академии — подробности дела

Верховный Суд не увидел нарушений в действиях работодателя при увольнении.

Трудовой спор между сотрудницей Херсонской государственной морской академии и работодателем прошел все инстанции — от городского суда до Верховного Суда. Гражданка обжаловала своё увольнение в связи с сокращением, утверждая, что имела преимущественное право на оставление на работе. Об этом сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Суть дела и позиции сторон

В декабре 2023 года гражданка обратилась в суд с иском, в котором просила признать незаконным и отменить приказ Херсонской государственной морской академии, которым её, ведущего специалиста отдела кадров, уволили 31 октября 2023 года в связи с сокращением штата работников на основании пункта 1 статьи 40 КЗоТ Украины; восстановить её в должности ведущего специалиста отдела кадров; взыскать с ответчика в её пользу средний заработок за время вынужденного прогула с 1 ноября 2023 года до дня вынесения решения по делу.

Истец считала, что при увольнении ответчик не предложил ей все вакантные должности, а именно — заведующего архивом, начальника организационно-строевого отдела, поскольку она имеет длительный непрерывный стаж, а значит, имеет преимущественное право на оставление на работе.

Решением городского суда иск был удовлетворён.

Апелляционное обжалование и правовые выводы

Херсонский апелляционный суд апелляционную жалобу Херсонской государственной морской академии удовлетворил, решение городского суда отменил и принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал.

Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что увольнение истца произошло с соблюдением норм трудового законодательства. У ответчика имело место сокращение штата работников, ответчик провёл тщательный анализ показателей работы и квалификации всех работников, истец была своевременно предупреждена о предстоящем увольнении и до момента увольнения ей были предложены все вакантные должности, соответствующие её квалификационному уровню, которые она не приняла.

По образованию и стажу работы истец не соответствует квалификационным признакам на должность заведующего архивом и на должность начальника организационно-строевого отдела.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, представитель истца просил отменить постановление Херсонского апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.

От Херсонской государственной морской академии в Верховный Суд поступил отзыв, мотивированный законностью и обоснованностью постановления апелляционного суда.

Позиция Верховного Суда и окончательное решение

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда отметила, что при разрешении спора между работником и работодателем суд не решает вопрос о целесообразности сокращения численности или штата работников, а проверяет наличие оснований для увольнения, то есть имело ли место сокращение штата или численности работников и соблюдена ли соответствующая процедура. Постановление Верховного Суда от 18 октября 2023 года по делу № 210/6543/21 (производство № 61-10117св23).

Судами установлено, что 29 августа 2023 года Херсонская государственная морская академия приказом внесла изменения в штатное расписание, а именно вывела из штатного расписания путём сокращения численности должностей и работников с 01 ноября 2023 года, в том числе одну из четырёх должностей ведущего специалиста отдела кадров, которую занимала истец.

Частью второй статьи 40 КЗоТ Украины определено, что увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 этой статьи, допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

Согласно частям первой – третьей статьи 49-2 КЗоТ Украины о последующем высвобождении работников персонально предупреждают не позднее чем за два месяца. При высвобождении работников в случаях изменений в организации производства и труда учитывается преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

Одновременно с предупреждением о увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда работодатель предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом.

При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда (часть первая статьи 42 КЗоТ Украины).

Таким образом, одной из важнейших гарантий для работников при сокращении численности или штата является обязанность владельца предприятия или уполномоченного им органа трудоустроить работника.

Владелец считается исполнившим требования части второй статьи 40, части третьей статьи 49-2 КЗоТ Украины о трудоустройстве работника, если он предложил ему имеющуюся на предприятии работу, то есть вакантную должность или работу по соответствующей профессии или специальности, либо другую вакантную работу, которую работник может выполнять с учётом его образования, квалификации, опыта и т.д.

При рассмотрении трудовых споров, связанных с увольнением в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины, суды должны выяснить, действительно ли у ответчика имели место изменения в организации производства и труда, сокращение численности или штата работников, соблюдены ли владельцем или уполномоченным им органом нормы законодательства, регулирующие высвобождение работника, есть ли доказательства того, что работник отказался от перевода на другую работу или что владелец или уполномоченный им орган не имел возможности перевести работника с его согласия на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, не пользовался ли высвобождаемый работник преимущественным правом на оставление на работе и был ли он предупреждён за два месяца о предстоящем высвобождении.

Установив, что у ответчика произошло сокращение численности штата работников; по совокупности квалификации и производительности труда на должности ведущего специалиста истец, по сравнению с другими работниками имеет наименьшие показатели; истец была уведомлена о предстоящем высвобождении в установленный законом срок; ответчик сообщил ей обо всех вакантных должностях, которые она может выполнять с учётом её образования, квалификации и опыта, истец не предоставила ответа по предложенным должностям, Херсонский апелляционный суд пришёл к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку увольнение истца произошло с соблюдением норм трудового законодательства Украины.

По результатам кассационного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения, а постановления апелляционного суда — без изменений.

Постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 28 августа 2025 года по делу №766/11450/23.

