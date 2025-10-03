Верховний Суд поставив крапку в трудовому спорі щодо скорочення в морській академії — подробиці справи

Верховний Суд не побачив порушень у діях роботодавця при звільненні.

Фото: ХДМА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Трудовий спір між працівницею Херсонської державної морської академії та роботодавцем пройшов усі інстанції — від міського суду до Верховного Суду. Громадянка оскаржувала своє звільнення у зв’язку зі скороченням, стверджуючи, що мала переважне право на залишення на роботі. Про це повідомили у Херсонському апеляційному суді.

Суть справи та позиції сторін

У грудні 2023 року громадянка звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати незаконним та скасувати наказ Херсонської державної морської академії, яким її, провідного фахівця відділу кадрів, звільнено 31 жовтня 2023 року у зв’язку із скороченням штату працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП України; поновити її на посаді провідного фахівця відділу кадрів; стягнути з відповідача на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 1 листопада 2023 року до дня винесення рішення у справі.

Позивач вважала, що при звільненні відповідач не запропонував їй всіх вакантних посад, а саме завідувача архіву, начальника організаційно-стройового відділу, оскільки вона має тривалий безперервний стаж, а тому має переважне право на залишення на роботі.

Рішенням міського суду позов задоволено.

Апеляційне оскарження та правові висновки

Херсонський апеляційний суд апеляційну скаргу Херсонської державної морської академії задовольнив, рішення міського суду скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що звільнення позивача відбулось із дотримання норм трудового законодавства. У відповідача мало місце скорочення штату працівників, відповідач здійснив ретельний аналіз показників роботи і кваліфікації всіх працівників, позивач була вчасно попереджена про наступне звільнення і до моменту звільнення їй запропоновані всі вакантні посади, які відповідають її кваліфікаційному рівню, які вона не прийняла.

За освітою і стажем роботи позивач не відповідає кваліфікаційним ознакам на посаду завідувача архіву та на посаду начальника організаційно-стройового відділу.

У касаційній скарзі, поданій до Верховного Суду, представник позивача просив скасувати постанову Херсонського апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Від Херсонської державної морської академії до Верховного Суду надійшов відзив мотивований законністю і обґрунтованістю постанови апеляційного суду.

Позиція Верховного Суду та остаточне рішення

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду зазначила, що під час вирішення спору між працівником і роботодавцем суд не вирішує питання про доцільність скорочення чисельності або штату працівників, а перевіряє наявність підстав для звільнення, тобто чи відбувалося скорочення штату або чисельності працівників та дотримання відповідної процедури. Постанова Верховного Суду від 18 жовтня 2023 року у справі № 210/6543/21 (провадження № 61-10117св23).

Суди встановили, що 29 серпня 2023 року Херсонська державна морська академія наказом внесла зміни до штатного розпису, а саме вивела зі штатного розпису шляхом скорочення чисельності посад та працівників з 01 листопада 2023 року, в тому числі одну із чотирьох посад провідного фахівця відділу кадрів, яку займала позивач.

Частиною другою статті 40 КЗпП України визначено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Згідно з частинами першою - третьою статті 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (частина перша статті 42 КЗпП України).

Таким чином, однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов’язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника.

Власник вважається таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

Розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП України, суди мають з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є докази того, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника за його згодою на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи попереджувався він за два місяці про наступне вивільнення.

Встановивши, що у відповідача відбулося скорочення чисельності штату працівників; за сукупністю кваліфікації та продуктивності праці на посаді провідного фахівця позивач, в порівнянні з іншими працівниками, має найменші показники; позивач була повідомлена про наступне вивільнення в установлений законом строк; відповідач повідомив її про всі вакантні посади, які вона може виконувати з урахуванням її освіти, кваліфікації та досвіду, позивач не надала відповіді щодо запропонованих посад, Херсонський апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову, адже звільнення позивача відбулося з дотриманням норм трудового законодавства України.

За результатами касаційного розгляду, колегія суддів дійшла висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а постанови апеляційного суду - без змін.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28 серпня 2025 року у справі №766/11450/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.