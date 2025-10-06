Практика судов
Большая Палата Верховного Суда определила пределы полномочий исполнителя по делам о фраудаторных сделках

14:52, 6 октября 2025
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, что исполнитель имеет право обращаться в суд с иском об оспаривании фраудаторных сделок должника или определении его доли в общем имуществе только в интересах взыскателя. Если же иск подан в интересах должника, такое заявление возвращается заявителю без открытия производства, либо, если это установлено позднее, такой иск подлежит оставлению без рассмотрения.

Определения суда первой инстанции, которые препятствуют дальнейшему производству по делу (в частности, о возвращении заявления истцу), после их пересмотра в апелляционном порядке являются предметом кассационного обжалования независимо от результата их пересмотра судом апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела

По обстоятельствам дела во время исполнения решения суда о взыскании долга с должницы частный исполнитель установил, что у нее нет собственного имущества для погашения задолженности. В то же время было установлено, что во время брака супруги приобрели в собственность земельный участок и жилой дом, которые были зарегистрированы на мужа. После наступления срока возврата суммы займа между супругами был заключен брачный договор, по условиям которого приобретенное в период брака имущество является личной собственностью того из супругов, на кого оно зарегистрировано. После расторжения брака муж подарил земельный участок и жилой дом дочери сторон.

По мнению частного исполнителя, такие договоры были заключены должником во вред кредитору с целью предотвращения обращения взыскания на имущество, то есть являются фраудаторными, что и стало основанием для подачи иска о признании сделок недействительными и определении доли должницы в общем имуществе.

Суд первой инстанции вернул исковое заявление частного исполнителя, поданное в интересах должницы, на том основании, что Закон Украины «Об исполнительном производстве» не предусматривает полномочий государственного или частного исполнителя обращаться в суд с иском в интересах взыскателя или должника в исполнительном производстве. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу частного исполнителя, отменил определение суда первой инстанции и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Выводы Большой Палаты ВС

Пересматривая судебные решения по делу, Большая Палата ВС обратила внимание, что исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет не личный, а исключительно служебный интерес, который заключается в выполнении возложенных на него государством должностных обязанностей и достижении такого результата, при котором судебное решение будет исполнено.

Деятельность исполнителя обусловлена необходимостью поддержания принципов законности и верховенства права, а не интересом конкретного участника исполнительного производства. Обеспечение наиболее благоприятной ситуации для достижения исполнения судебного решения соответствует не только интересам общества, которое, безусловно, заинтересовано в поддержании правопорядка в государстве, но и имущественным или неимущественным интересам взыскателя в исполнительном производстве.

Поэтому исполнитель вправе обратиться в суд с исками об определении доли должника в общем имуществе и об оспаривании фраудаторной сделки именно в интересах взыскателя (а не должника) в исполнительном производстве.

В то же время предъявление исполнителем иска в интересах должника влечет либо возвращение искового заявления заявителю на основании п. 4 ч. 4 ст. 185 ГПК Украины, либо (если производство уже открыто) оставление его без рассмотрения на основании п. 2 ч. 1 ст. 257 ГПК Украины.

Следовательно, суд первой инстанции сделал правильный вывод о возвращении исполнителю поданного им искового заявления в интересах должницы.

В этом контексте, придя к выводу об отмене постановления апелляционного суда и оставлении в силе определения суда первой инстанции, Большая Палата ВС подтвердила возможность пересмотра в кассационном порядке определения суда первой инстанции о возвращении истцу заявления, отмененного постановлением апелляционного суда, с направлением дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

При этом Большая Палата ВС подчеркнула, что определения суда первой инстанции, перечень которых содержится в п. 2 ч. 1 ст. 389 ГПК Украины (ч. 2 ст. 328 КАС Украины, п. 2 ч. 1 ст. 287 ХПК Украины), после их пересмотра в апелляционном порядке являются предметом кассационного обжалования независимо от результата их пересмотра судом апелляционной инстанции.

Постановление Большой Палаты ВС от 10 сентября 2025 года по делу № 367/252/24.

