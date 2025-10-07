Практика судов
В Одессе суд отказал в исполнении решения иностранного суда относительно определения места жительства ребенка с отцом

18:30, 7 октября 2025
Суд пришел к выводу, что исполнение иностранного судебного решения будет не в интересах ребенка и нарушит его права.
Приморский районный суд г. Одессы отказал в удовлетворении ходатайства иностранного гражданина о признании и исполнении решения иностранного суда относительно предоставления ему родительских прав и определения места жительства ребенка с отцом.

Основным обоснованием данного решения по делу от 1 октября № 522/9011/25 стала актуальная и фундаментальная практика Европейского суда по правам человека.

Так, суд сослался на ключевые стандарты, установленные в деле M.P. AND OTHERS v. Greece (№ 2068/24) от 9 сентября 2025 года, подтвердив, что приоритетом в международных семейных спорах является комплексная и всесторонняя защита наилучших интересов ребенка.

Суд подчеркнул, что принудительное исполнение иностранных решений, касающихся детей, «не считается необходимым в демократическом обществе», если нарушаются процессуальные требования статьи 8 Конвенции о защите прав человека.

В частности, судом были предприняты все необходимые действия, а именно: выслушано мнение ребенка, реализовав новый стандарт ЕСПЧ об обязанности национальных органов власти рассматривать целесообразность такого заслушивания, и «использованы все имеющиеся в его распоряжении средства» для всесторонней оценки и исключения любого «серьезного риска» (в том числе психологического вреда), который мог бы возникнуть для ребенка в случае его принудительной передачи в другую страну, как это предусмотрено статьей 13 Гаагской конвенции.

Таким образом, благодаря тщательной оценке доказательств и применению международных стандартов, суд пришел к выводу, что исполнение иностранного судебного решения будет не в интересах ребенка и нарушит его права, гарантированные Конвенцией.

Это решение подтвердило приоритет национальных судов в обеспечении стабильности и благополучия ребенка над формальным признанием иностранных судебных актов.

