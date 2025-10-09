ООО не доказало, что подпись на отчетности была недействительной.

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел дело № 420/38773/24 и не удовлетворил апелляционную жалобу ООО. Суд оставил в силе решение Одесского окружного административного суда, которым был удовлетворён иск налоговой о взыскании с ООО налогового долга. Встречный иск ООО о признании налогового уведомления-решения незаконным — оставлен без удовлетворения.

Суть дела

Главным управлением ГНС была проведена камеральная проверка декларации по НДС за декабрь 2023 года и уточняющего расчета к ней, по результатам которой было вынесено обжалуемое налоговое уведомление-решение о уплате НДС в сумме 1,6 млн гривен.

Также согласно расчёту задолженности перед бюджетом налоговая задолженность ООО перед бюджетом составляет 1,7 млн грн (в том числе налог на доходы физических лиц и НДС).

В связи с неуплатой ООО в добровольном порядке налогового долга Главное управление ГНС обратилось в суд с иском о взыскании задолженности. В свою очередь, ООО оспорило заявленный к взысканию налоговый долг, в частности, начисленную ему сумму НДС по налоговому уведомлению-решению и обратилось в суд с встречным иском о его отмене.

Оценка правомерности подписи и доводов плательщика

При рассмотрении данного дела коллегия судей апелляционной инстанции исходила из следующего.

При обращении в суд с встречным иском ООО не оспаривает по существу выявленные проверкой и зафиксированные актом камеральной проверки нарушения п.54.1 ст.54, п.185.1 ст.185, п.200.1 и п.200.2 ст.200, п.201.10 ст.201 Налогового кодекса и Порядка заполнения и подачи налоговой отчетности по НДС от 28.01.2016 №21.

Плательщик утверждает, что с 22.04.2024 директором ООО был новый руководитель, тогда как уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с самостоятельным исправлением ошибок за декабрь 2023 года от 20.05.2024 подписан предыдущим директором, то есть неуполномоченным лицом Общества. При таких обстоятельствах данная налоговая отчетность составлена с нарушением норм статьи 48 НКУ, а потому, согласно положениям п.48.7 ст.48 НК Украины, не считается налоговой декларацией и по ней не могла быть проведена камеральная проверка.

Коллегия судей считает такие доводы ООО необоснованными, так как из анализа ст. 48–49 НКУ и п. 2–3, 6–7, 9 Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №557 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 01.06.2020 №261) в совокупности следует, что в случае подачи налоговой отчетности средствами электронной связи в электронной форме такая отчетность должна быть подписана руководителем налогоплательщика либо уполномоченным лицом, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и подачу налоговой декларации в контролирующий орган, путём наложения на электронный документ квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

При этом, единственным основанием для непринятия налоговой декларации средствами электронной связи в электронной форме является недействительность квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, такого налогоплательщика согласно требованиям Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». По результатам электронной идентификации, обработки, проверки обязательных реквизитов электронного документа контролирующий орган направляет налогоплательщику квитанцию №2, которой подтверждает факт и время принятия (непринятия) или регистрации такого электронного документа.

Как следует из содержания уточняющего расчета и квитанции №2 о его принятии, указанный расчет подписан электронной подписью предыдущего директора.

На момент подачи уточняющего расчета от 20.05.2024 директором ООО был новый руководитель.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не даёт оснований для вывода о том, что уточняющий расчет за декабрь 2023 года от 20.05.2024 подписан неуполномоченным лицом, поскольку, как следует из процитированных норм НКУ и Порядка №557, право на подписание налоговой отчетности имеет не только руководитель налогоплательщика, но и уполномоченное лицо, обладающее действительной квалифицированной электронной подписью.

Ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции ООО не представило никаких надлежащих доказательств в подтверждение того, что по состоянию на 20.05.2024 электронная подпись предыдущего директора, который является основателем и конечным бенефициарным владельцем Общества, была недействительной, как и не указало обстоятельств, при которых уточняющий расчет от имени общества подписало указанное лицо.

Следует отметить, что путём направления ООО квитанции №2 о принятии уточняющего расчета Главное управление ГНС подтвердило проведение проверки действительности квалифицированной электронной подписи, как это предусмотрено ст.49 НКУ и п.7 Раздела II Порядка №557.

При указанных обстоятельствах коллегия судей не принимает во внимание ссылку апеллянта на то, что на основании требований пункта 48.7 статьи 48 НКУ уточняющий расчет не является налоговой отчетностью и не подлежал учету при проведении камеральной проверки ООО.

Более того, коллегия судей учитывает, что ООО не обращалось в Главное управление ГНС по поводу исправления данных в декларации, принятой с учетом уточняющего расчета, который был подписан неуполномоченным лицом общества.

Сроки проверки, вручения НУР и выводы суда

Относительно утверждения плательщика о нарушении срока проведения камеральной проверки суд указывает, что согласно п.76.3 ст.76 НКУ камеральная проверка налоговой декларации или уточняющего расчета может быть проведена только в течение 30 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока их подачи, а если такие документы были поданы позже — за днем их фактической подачи, кроме камеральной проверки налоговой декларации или уточняющего расчета (в случае подачи), в составе которых подано заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, срок проведения которой определен статьей 200 данного Кодекса.

ООО подало уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость 20.05.2024, проверка налоговой декларации вместе с указанным уточняющим расчетом была проведена Главным управлением ГНС 19.06.2024, то есть в пределах 30-дневного срока, предусмотренного п.76.3 ст.76 НКУ.

Относительно утверждения плательщика, что начисленная ему к уплате сумма денежного обязательства не является согласованной, поскольку Главное управление ГНС надлежащим образом не осуществило меры, направленные на вручение ООО акта камеральной проверки и спорного уведомления-решения, суд указал, что НУР от 25.07.2024 было направлено 29.07.2024 по адресу ООО, однако почтовое отправление вернулось без вручения его адресату с указанием причины возврата «по истечении срока хранения».

При указанных обстоятельствах, в соответствии с п.42.5 ст.42 НКУ, согласно которому в случае если почта не может вручить налогоплательщику документ в связи с отсутствием по месту нахождения должностных лиц налогоплательщика, их отказом принять документ, отсутствием фактического места расположения (местонахождения) налогоплательщика или по другим причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения — налоговое уведомление-решение считается врученным ООО 17.08.2024.

Суд обратил внимание, что добросовестный налогоплательщик обязан обеспечить получение корреспонденции, а в случае невыполнения этой обязанности плательщик не вправе ссылаться на неполучение им документов как на обстоятельство, освобождающее его от наступления в связи с этим негативных последствий.

При таких обстоятельствах судом установлено отсутствие оснований для удовлетворения жалобы общества.

