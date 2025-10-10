Апелляция не помогла водителю избежать лишения прав на 10 лет за пьяное управление — подробности дела

Херсонский апелляционный суд подтвердил наказание за повторное пьяное управление.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчину, управлявшего автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения и отказавшегося пройти освидетельствование, оштрафовали на 51 000 гривен и лишили водительских прав на 10 лет. Апелляционная жалоба нарушителя оставлена без удовлетворения — суд признал наказание обоснованным. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Нарушение и решение городского суда

Постановлением судьи городского суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.130 КУоАП, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 51 000 грн с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на десять лет, без конфискации транспортного средства. В доход государства взыскан судебный сбор в размере 605,60 грн.

Апелляционная жалоба и её рассмотрение

Не согласившись с указанным постановлением, водитель подал апелляционную жалобу, а также ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование постановления.

Рассмотрев ходатайство о восстановлении срока, с целью обеспечения свободного доступа к правосудию, реализации положений Европейской Конвенции по правам человека и основополагающим свободам, Херсонский апелляционный суд счёл необходимым восстановить апеллянту срок на апелляционное обжалование как пропущенный по уважительной причине.

Проверив материалы дела об административном правонарушении, исследовав доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд пришёл к выводу, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Обстоятельства правонарушения и выводы суда

Вывод судьи местного суда о доказанности вины водителя в отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, с правовой квалификацией таких действий по ч.3 ст.130 КУоАП при обстоятельствах, установленных в постановлении судьи местного суда, является обоснованным, соответствует фактическим обстоятельствам дела, подтверждён имеющимися в материалах дела доказательствами.

Из протокола об административном правонарушении усматривается, что водитель 09.05.2024 года в 20:00 в городе Херсоне по ул. Старообряднической управлял транспортным средством HYUNDAI с явными признаками алкогольного опьянения, а именно: резкий запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений, поведение, не соответствующее обстановке.

От прохождения, в соответствии с установленным порядком, освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте остановки транспортного средства или в медицинском учреждении он отказался, будучи дважды в течение года подвергнутым административному взысканию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП, чем нарушил требования п. 2.5 Правил дорожного движения Украины, за что предусмотрена ответственность по ч.3 ст.130 КУоАП.

Согласно п. 2.5 Правил дорожного движения, водитель обязан по требованию полицейского пройти в установленном порядке медицинское освидетельствование для определения состояния алкогольного опьянения, воздействия наркотических или токсических веществ.

Так, ч.1 ст.130 КУоАП определено несколько деяний, которые образуют объективную сторону указанного правонарушения. В частности, административная ответственность по этой норме закона предусмотрена за отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения либо на употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Вина водителя в нарушении п. 2.5 Правил дорожного движения Украины подтверждается имеющимися в деле доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении, в котором указано, что он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке; имеющейся в материалах дела видеозаписью с нагрудной камеры полицейского. Водитель отказался подписывать протокол об административном правонарушении и предоставлять письменные объяснения по сути вменяемого ему деяния.

Как установлено во время апелляционного рассмотрения дела, судья местного суда дал надлежащую оценку всем доказательствам по делу, проанализировал их в совокупности и взаимосвязи с другими доказательствами и пришёл к правильному выводу о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.130 КУоАП.

По результатам апелляционного пересмотра оснований для отмены или изменения постановления нет (дело №766/7902/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.