Апеляція не допомогла водієві уникнути позбавлення прав на 10 років за п’яне керування — подробиці справи

11:45, 10 жовтня 2025
Херсонський апеляційний суд підтвердив покарання за повторне п’яне керування.
Апеляція не допомогла водієві уникнути позбавлення прав на 10 років за п'яне керування — подробиці справи
Чоловіка, який керував автомобілем із явними ознаками алкогольного сп’яніння та відмовився пройти огляд, оштрафували на 51 000 гривень і позбавили водійських прав на 10 років. Апеляційна скарга порушника залишена без задоволення — суд визнав покарання обґрунтованим. Про це повідомляє Херсонський апеляційний суд. 

Порушення та рішення міського суду

Постановою судді міського суду громадянина визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 51 000 грн, з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів строком на десять років, без конфіскації транспортного засобу. Стягнуто в дохід держави судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Апеляційна скарга та її розгляд

Не погодившись з вказаною постановою водій подав апеляційну скаргу, а також клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови.

Розглянувши клопотання про поновлення строку, з метою забезпечення вільного доступу до правосуддя, реалізації положень Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод, Херсонський апеляційний суд вважав за необхідне поновити апелянту строк на апеляційне оскарження, як такий, що пропущений з поважних причин.

Перевіривши матеріали справи про адміністративне правопорушення, дослідивши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Обставини правопорушення та висновки суду

Висновок судді місцевого суду про доведеність винуватості водія у відмові в проходженні огляду на стан сп’яніння, з правовою кваліфікацією таких дій за ч.3 ст.130 КУпАП за обставин, установлених у постанові судді місцевого суду, є обґрунтованим, відповідає фактичним обставинам справи, підтверджений наявними в матеріалах справи доказами.

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що водій 09.05.2024 року о 20:00 год. в місті Херсоні по вул. Старообрядницька керував т.з. HYUNDAI з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме різкий запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, поведінка, що не відповідає обстановці.

Від проходження, відповідно до встановленого порядку, огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи в медичному закладі відмовився, будучи двічі протягом року підданим адміністративному стягненню за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, чим порушив вимоги п. 2.5 ПДР України, за що передбачена відповідальність за ч. 3 ст.130 КУпАП.

За змістом п. 2.5 Правил дорожнього руху водій повинен на вимогу працівника поліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

Так, ч.1 ст. 130 КУпАП визначено декілька діянь, які утворюють об’єктивну сторону зазначеного правопорушення. Зокрема, адміністративна відповідальність за цією нормою закону передбачена за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Винуватість водія у порушенні п. 2.5 Правил дорожнього руху України підтверджується наявними у справі доказами, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення, в якому зазначено, що останній від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння в установленому законом порядку відмовився; наявним в матеріалах справи відеозаписом з нагрудної камери поліцейського. Водій відмовився від підпису протоколу про адміністративне правопорушення та надання письмових пояснень по суті інкримінованого йому діяння.

Як встановлено під час апеляційного розгляду справи, суддя місцевого суду дав належну оцінку всім доказам у справі, проаналізував їх у сукупності та взаємозв’язку з іншими доказами та дійшов правильного висновку про наявність у діях водія складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.130 КУпАП.

За результатами апеляційного перегляду, підстав для скасування чи зміни постанови немає (справа №766/7902/24).

