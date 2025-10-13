Верховный Суд объяснил, как должно происходить рассмотрение дел об установлении опеки над лицами, признанными недееспособными в другом судебном процессе

Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении опеки и назначении его опекуном над матерью жены.

Требования об установлении опеки, назначении опекуна или соопекуна, замене опекуна или соопекуна, освобождении от полномочий опекуна, которые рассматриваются после разрешения требования о признании физического лица недееспособным в другом судебном процессе, подлежат рассмотрению судом первой инстанции в составе одного судьи и двух присяжных, поскольку являются продолжением процедуры признания лица недееспособным и требуют такого же уровня процессуальных гарантий.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 15 сентября 2025 года № 727/5306/24 (производство № 61-13213св24).

В рассматриваемом деле заявитель обратился в суд с заявлением об установлении опеки и назначении его опекуном над матерью жены.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, заявление удовлетворил частично — установил опеку над недееспособной, но в удовлетворении заявления о назначении заявителя опекуном отказал, ссылаясь на то, что заявитель не состоит в родственных отношениях с недееспособной, они совместно не проживают, не связаны общим бытом и не являются членами одной семьи. У недееспособной есть близкие родственники — дочь и внуки. Представление органа опеки и попечительства о назначении опекуном именно заявителя надлежащим образом не мотивировано, что свидетельствует о применении сугубо формального подхода к решению вопроса о назначении заявителя опекуном.

Отменяя судебные решения и направляя дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, Объединенная палата КГС ВС, проанализировав правовое регулирование данного вопроса, исходила из того, что по результатам рассмотрения заявления об установлении опеки и назначении опекуна районный суд принял обжалуемое решение единолично — в составе одного судьи (без двух присяжных), то есть неправомочным составом суда, а апелляционный суд на данное нарушение норм процессуального права внимания не обратил.

При этом определяющим является применение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому каждому гарантируется право на справедливое рассмотрение его дела судом, установленным законом, который решит спор относительно прав и обязанностей гражданского характера. А Европейский суд по правам человека в контексте соблюдения конвенционного принципа «суда, установленного законом» придерживается позиции, что фраза «установленный законом» распространяется не только на правовую основу существования «суда», но и на состав коллегии по каждому делу.

В случаях, установленных данным Кодексом, гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются коллегией в составе одного судьи и двух присяжных, которые при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи (ч. 2 ст. 34 ГПК Украины).

Суд рассматривает в порядке отдельного производства дела об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица (п. 1 ч. 2 ст. 293 ГПК Украины).

Объединенная палата КГС ВС указала, что законодатель наряду с общим правилом об единоличном рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции предусмотрел особые правила формирования состава суда для рассмотрения отдельных категорий дел отдельного производства, в частности об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица — а именно в составе одного судьи и двух присяжных.

При этом установление опеки и назначение опекуна, как и вопросы изменения или освобождения опекуна, являются производными в делах о признании лица недееспособным, а их разрешение в последующем судебном процессе после рассмотрения вопроса о недееспособности физического лица не свидетельствует о том, что они касаются отдельного факта, а являются следствием решения вопроса о недееспособности.

Учитывая изложенное, Объединенная палата КГС ВС пришла к выводу, что требования об установлении опеки, назначении опекуна или соопекуна, замене опекуна или соопекуна, освобождении от полномочий опекуна, которые рассматриваются после разрешения требования о признании физического лица недееспособным в другом судебном процессе, подлежат рассмотрению судом первой инстанции в составе одного судьи и двух присяжных.

