В Киевской области мужчина отказался от мобилизации и заявил в ТЦК, что «лучше сесть в тюрьму» — что решил суд

Мужчине дважды давали повестки, однако он уклонился от мобилизации.

В Киевской области судили мужчину, который категорически отказался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Переяславского горрайонного суда Киевской области.

Согласно материалам дела, житель Киевщины в феврале и апреле 2025 года получал повестки в военкомат, однако сознательно уклонялся от выполнения обязанности по мобилизации. Об этом пишет ТСН.

Объяснение обвиняемого в суде

На судебном заседании мужчина пояснил, что никогда не служил в армии, поскольку ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. По его словам, военные сотрудники ТЦК остановили его на улице, после чего он прошёл военно-врачебную комиссию и получил повестку. Однако, учитывая собственные страхи, он решил не являться в воинскую часть.

Обвиняемый заявил, что его пугает «одиночество и беспомощность в случае ранения, плена или других тяжёлых обстоятельств, которые реально угрожают во время прохождения военной службы в условиях военного положения».

Решение суда и наказание

В апреле мужчине во второй раз пытались вручить повестку, однако он снова отказался, заявив, что «готов сесть в тюрьму, но служить не пойдёт». Суд также выяснил, что ранее мужчину четыре раза привлекали к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации. Приговором Переяславского горрайонного суда мужчину осудили к четырём годам лишения свободы (дело № 373/1309/25).

