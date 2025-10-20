На Київщині чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму» — що вирішив суд

Чоловіку двічі давали повістки, проте він ухилився від мобілізації.

У Київській області судили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це повідомляється у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області.

Згідно з матеріалами справи, мешканець Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки до військкомату, проте свідомо ухилявся від виконання обов’язку щодо мобілізації. Про це пише ТСН.

Пояснення обвинуваченого у суді

На судовому засіданні чоловік пояснив, що ніколи не служив у армії, оскільки раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі. За його словами, військові працівники ТЦК зупинили його на вулиці, після чого він пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку. Проте, зваживши на власні страхи, він вирішив не з’являтися до військової частини.

Обвинувачений заявив, що його лякає «самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану».

Рішення суду та покарання

У квітні чоловіку вдруге намагалися вручити повістку, однак він знову відмовився, заявивши, що «готовий сісти в тюрму, а служити не піде». Суд також з’ясував, що раніше чоловіка чотири рази притягували до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією. Вироком Переяславського міськрайонного суду чоловіка засуджено до чотирьох років позбавлення волі (справа № 373/1309/25).

