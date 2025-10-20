Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму» — що вирішив суд

17:50, 20 жовтня 2025
Чоловіку двічі давали повістки, проте він ухилився від мобілізації.
На Київщині чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму» — що вирішив суд
Фото: T-Online
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області судили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це повідомляється у вироку Переяславського міськрайонного суду Київської області.

Згідно з матеріалами справи, мешканець Київщини у лютому та квітні 2025 року отримував повістки до військкомату, проте свідомо ухилявся від виконання обов’язку щодо мобілізації. Про це пише ТСН.

Пояснення обвинуваченого у суді

На судовому засіданні чоловік пояснив, що ніколи не служив у армії, оскільки раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі. За його словами, військові працівники ТЦК зупинили його на вулиці, після чого він пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку. Проте, зваживши на власні страхи, він вирішив не з’являтися до військової частини.

Обвинувачений заявив, що його лякає «самотність та безпомічність у випадку поранення, полону чи інших тяжких обставин, які реально загрожують під час проходження військової служби в умовах воєнного стану».

Рішення суду та покарання

У квітні чоловіку вдруге намагалися вручити повістку, однак він знову відмовився, заявивши, що «готовий сісти в тюрму, а служити не піде». Суд також з’ясував, що раніше чоловіка чотири рази притягували до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією. Вироком Переяславського міськрайонного суду чоловіка засуджено до чотирьох років позбавлення волі (справа № 373/1309/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд повістка судова практика Київська область ТЦК мобілізація військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України