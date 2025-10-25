Верховный Суд указал: присвоение забытой вещи, владелец которой известен, является кражей, а не находкой

Женщина, находясь в магазине, незаметно взяла с прилавка мобильный телефон другого покупателя, положила его в сумку и покинула помещение.

Верховный Суд разъяснил, что если человек сознательно завладевает оставленной или забытой вещью, зная, кому она принадлежит и понимая, что владелец может вернуться за ней, такие действия следует рассматривать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества.

Обстоятельства дела

Обвиняемая, находясь в магазине, тайно похитила с поверхности прилавка мобильный телефон потерпевшего, положила его в свою сумку и вышла из помещения магазина, причинив имущественный ущерб на общую сумму 1676,34 грн.

Местный суд признал обвиняемую виновной и осудил ее по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 УК. Апелляционный суд закрыл уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с декриминализацией деяния. В кассационной жалобе защитник отметил, что обвиняемая не имела умысла на совершение кражи, поскольку найденный на полке магазина телефон считала находкой и намеревалась вернуть его владельцу за вознаграждение.

Позиция КУС: решение судов предыдущих инстанций оставлено без изменений.

КУС указал, что согласно предписаниям ч. 4 ст. 339 ГК право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее потерянную вещь, не заявило о находке или попыталось ее скрыть.

Завладение имуществом, которое фактически не выбыло из владения собственника, а оказалось по каким-либо причинам в ненадлежащем, но известном ему месте (оставлено или забыто), лицом, которое знало, кому принадлежит это имущество, имело основания полагать, где находится владелец вещи, и осознавало, что он может за ней вернуться, следует рассматривать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества.

Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах проведения расчетно-кассовых операций и других общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию «забытости» вещи ее владельцем: в подобных обстоятельствах лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка и расположение вещи свидетельствуют о том, что она фактически не выбыла из владения собственника, а лишь оставлена или забыта им.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой лишь при условиях, что:

а) оно выбыло из владения собственника;

б) местонахождение этого имущества владельцу неизвестно;

в) между потерей имущества и его находкой прошел продолжительный период времени, дававший владельцу основания считать имущество окончательно утраченным;

г) лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события потери и само не предпринимало активных действий, направленных на изъятие имущества из владения собственника;

д) отсутствует возможность выявления (идентификации) законного владельца имущества.

В то же время установленные судами предыдущих инстанций в данном уголовном производстве обстоятельства указывали на следующие факты:

нахождение объекта посягательства в известном для потерпевшего месте — а именно в помещении магазина, о чем свидетельствовало, в частности, то, что последний вернулся в помещение и предпринимал активные действия, направленные на розыск потерянного телефона непосредственно в пределах именно этого магазина. Это указывает на то, что телефон, несмотря на его утрату владельцем, оставался в собственности потерпевшего, однако реализовать свое право на пользование, распоряжение им и т.д. он не имел возможности из-за противоправных действий конкретного лица;

реальную осведомленность обвиняемой о том, кто является владельцем телефона, в частности, ее нахождение в очереди за потерпевшим, наличие в телефоне банковской карты и паспорта потерпевшего, то есть конкретного, а не вероятного лица, что давало обвиняемой безусловные основания точно идентифицировать владельца телефона и предвидеть, что он вернется за своими вещами и документами.

Кроме того, из содержания установленных судами предыдущих инстанций обстоятельств не усматривалось, что обвиняемая сообщала очевидцам о находке или предпринимала действия, направленные на установление владельца телефона. Напротив, она положила имущество в свою сумку и вышла из помещения магазина, с этого момента получив реальную возможность распоряжаться им, в связи с чем суды предыдущих инстанций пришли к выводу о наличии умысла на совершение кражи.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 21 августа 2025 года по делу № 688/2554/22 (производство № 51-5245км24).

