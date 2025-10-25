Практика судів
Верховний Суд вказав: привласнення забутої речі, власник якої відомий, є крадіжкою, а не знахідкою

16:55, 25 жовтня 2025
Жінка, перебуваючи в магазині, непомітно взяла з прилавка мобільний телефон іншого покупця, поклала його до сумки та залишила приміщення.
Верховний Суд роз’яснив, що якщо людина свідомо заволодіває залишеною або забутою річчю, знаючи, кому вона належить і розуміючи, що власник може повернутися по неї, такі дії потрібно розцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна.

Обставини справи

Обвинувачена, перебуваючи в магазині, таємно викрала з поверхні прилавка мобільний телефон потерпілого, поклала його до своєї сумки та вийшла з приміщення магазину, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 1676,34 грн.

Місцевий суд визнав винуватою і засудив обвинувачену за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 КК. Апеляційний суд закрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з декриміналізацією діяння. У касаційній скарзі захисник зазначає, що обвинувачена не мала умислу на вчинення крадіжки, оскільки відшуканий на полиці магазину телефон вважала знахідкою, мала намір повернути власнику за винагороду.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

ККС вказав, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 339 ЦК право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.

Заволодіння майном, яке фактично не вийшло з володіння власника, а опинилося з будь-яких причин у неналежному, але відомому йому місці (залишене чи забуте), особою, яка знала кому належить це майно, мала підстави вважати де знаходиться власник речі й усвідомлювала, що він може за нею повернутися, слід розцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна.

Якщо привласнення майна відбувається в адміністративних приміщеннях, пунктах здійснення розрахунково-касових операцій та інших громадських місцях з обмеженим простором, у таких випадках слід констатувати презумпцію «забутості» речі її власником: у подібних випадках особа, яка привласнює річ, має розуміти, що зовнішні умови, обстановка, розташування речі свідчать про те, що вона фактично не вийшла з володіння власника, а лише залишена чи забута ним.

На відміну від крадіжки, привласнене майно може вважатися знахідкою лише за умов, що:

а) воно вибуло з володіння власника;

б) місцезнаходження цього майна власнику не відомо;

в) між втратою майна та його знахідкою пройшов тривалий час, який давав власнику підстави вважати майно остаточно втраченим;

г) особа, яка знайшла майно, не була очевидцем події втрати і сама не чинила будь-яких активних дій, спрямованих на вилучення майна з володіння власника;

д) відсутня можливість виявлення (ідентифікації) законного власника майна.

Водночас установлені судами попередніх інстанцій у цьому кримінальному провадженні обставини вказували на такі факти:

  • перебування об’єкту посягання у відомому для потерпілого місці, а саме в приміщенні магазину, про що свідчило, зокрема, і те, що останній повернувся до приміщення і здійснював активні дії, спрямовані на відшукання втраченого телефону безпосередньо в межах саме цього магазину, що вказує на те, що телефон, попри його втрату власником, перебував у власності потерпілого, проте реалізувати своє право на користування, розпорядження ним тощо він не мав можливості через протиправні дії конкретної особи;
  • реальну обізнаність обвинуваченої про те, хто є власником телефону, зокрема перебування останньої в черзі за потерпілим, наявність у телефоні банківської картки та паспорта потерпілого, тобто конкретної, а не ймовірної особи, що надавало безумовні підстави обвинуваченій точно ідентифікувати власника телефону й передбачити,що він повернеться за своїми речами та документами.

Крім того, зі змісту встановлених судами попередніх інстанцій обставин не вбачалося, що обвинувачена повідомляла очевидцям про знахідку і вчиняла дії, спрямовані на встановлення власника телефону, а поклала майно до своєї сумки та вийшла з приміщення магазину, із цього моменту отримавши реальну можливість розпорядитися ним, у зв’язку із чим суди попередніх інстанцій дійшли висновку про наявність умислу на вчинення крадіжки.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 серпня 2025 року у справі № 688/2554/22 (провадження № 51-5245км24).

