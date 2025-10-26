Верховный Суд уточнил подход к установлению причинной связи в делах о незаконном выделении средств на жилье

Верховный Суд разъяснил, что предоставление недостоверных справок о квартирном учете может образовывать причинную связь с незаконной выплатой субвенций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение по делу №725/4784/22 относительно служебной халатности должностного лица жилищно-коммунальной сферы, которая привела к выплате двум лицам денежной компенсации на жилье в суммах 510 012 грн и 674 532 грн.

Как указал Верховный Суд, в сложных управленческих решениях, в частности при процедуре предоставления денежной помощи из государственного бюджета на приобретение жилья, причинная связь между действиями должностного лица и последствиями устанавливается через последовательную цепь развития и взаимодействия реализации полномочий. Предоставление должностным лицом недостоверных справок о пребывании лиц на квартирном учете, на основании которых принимаются последующие решения о выделении и выплате бюджетных средств, создает необходимую предпосылку для наступления соответствующих последствий и формирует причинную связь между действиями такого лица и последствиями в виде выделения и выплаты субвенций.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования должностное лицо обвинялось в том, что, находясь на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, – заместителя начальника управления, начальника отдела учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета и члена комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, допустил служебную халатность, не выполнил своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, не обеспечил, с целью принятия комиссией законного и обоснованного решения, надлежащую организацию, руководство и контроль за деятельностью отдела учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета, ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что привело к принятию комиссией незаконного решения о выплате двум лицам денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств в размере 510 012 грн и 674 532 грн соответственно, что повлекло тяжкие последствия в виде материальных убытков, нанесенных государственному бюджету на указанную сумму.

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным по ч. 2 ст. 367 УК и оправдали в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения. В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд пришел к необоснованному выводу о оставлении без изменений решения местного суда относительно недоказанности виновности лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК.

Позиция КУС: отменено постановление апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС указал, что процедура выделения субвенций из государственного бюджета на приобретение имущества по своей организационной конструкции и совокупности элементов является сложным управленческим решением.

Такое решение состоит из последовательной реализации уполномоченными лицами в пределах своей компетенции определенных полномочий (обязанностей) как отдельных составляющих итогового решения, каждая из которых имеет признаки самостоятельного управленческого решения и находится во взаимосвязи с предыдущими решениями должностных лиц, а также обуславливает последующие решения. То есть в последовательной цепи развития и взаимодействия реализации полномочий должностными лицами каждое последующее решение является необходимой предпосылкой для дальнейших решений.

С учетом особенностей причинной связи в сложных управленческих решениях между действиями должностных лиц и общественными последствиями коллегия судей исходит из того, что необходимая причинная связь существует между действиями должностного лица, которое действовало вопреки интересам службы с нарушением соответствующих указаний и требований, поскольку с этого момента все последующие звенья управленческих решений фактически направлены на принятие незаконного итогового решения, следствием которого является причинение вреда.

Согласно фактическим обстоятельствам, установленным в приговоре, такие последствия наступили именно вследствие предоставления должностным лицом справок о пребывании лиц на квартирном учете, выданных отделом учета и приватизации жилья управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета и подписанных обвиняемым как руководителем, на основании которых был разработан и принят комиссией соответствующий проект решения, после чего денежные средства были им выплачены.

Таким образом, кассационный суд подчеркивает, что совершенно очевиден тот факт, что если должностное лицо наделено обязанностью проверять и согласовывать в установленном законом порядке определенную документацию, то его заключение может быть как положительным, так и отрицательным. И ни одно решение коллегиальных органов, в том числе городского совета, не является заранее определенным указанием или императивом для того должностного лица, которое, согласовывая документы, действует в пределах своей компетенции. В противном случае отпала бы необходимость в каком-либо согласовании, и такое заключение должностного лица не имело бы юридического значения, что, очевидно, является ошибочным.

КУС отметил, что апелляция не проанализировала должным образом профильные нормы (Жилищный кодекс, Правила учета граждан, должностную инструкцию), несмотря на то что инструкция прямо возлагает на должностное лицо организацию процесса учета и приватизации жилья.

Постановление Второй судебной палаты КУС ВС от 14 августа 2025 года, производство № 51-1887км25 (дело № 725/4784/22).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.