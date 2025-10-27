Практика судов
Приложения к иску САП могут быть допустимыми доказательствами, если они получены по решению суда после внесения данных в ЕРДР – Верховный Суд

12:00, 27 октября 2025
Верховный Суд подтвердил допустимость доказательств, полученных по гражданскому делу о необоснованных активах.
Приложения к иску САП могут быть допустимыми доказательствами, если они получены по решению суда после внесения данных в ЕРДР – Верховный Суд
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что приложения к гражданскому иску прокурора САП, полученные в рамках гражданского дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, могут быть допустимыми доказательствами в уголовном производстве, если они были получены после внесения сведений в ЕРДР и на основании постановления следственного судьи о временном доступе к вещам и документам.

Решение коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС 21 августа 2025 года по делу № 991/503/23 (производство № 51-5564км24).

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник отметил, что материалы гражданского дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства являются недопустимыми доказательствами, поскольку фактически такие доказательства были получены детективами НАБУ до внесения сведений в ЕРДР, а также с нарушением положений ст. 88-1 УПК.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Суд указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 88-1 УПК доказательства, полученные от ответчика в исковом производстве по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, не могут использоваться для подтверждения виновности подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовных правонарушений.

Как видно из приговора суда первой инстанции, исследованные в ходе судебного разбирательства материалы являются приложениями к гражданскому иску, то есть не являются доказательствами, полученными от ответчика в исковом производстве по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. Вместе с тем суд отметил, что доступ к указанным материалам гражданского дела детектив получил в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

Суд апелляционной инстанции, проверяя приговор в порядке апелляционной процедуры, согласился с выводами суда первой инстанции. В то же время, опровергая доводы апелляционной жалобы защитника в этой части, он отметил, что материалы судебного дела, содержащие копию искового заявления Государства в лице САП к обвиняемому о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, а также приложения к нему, орган досудебного расследования получил в порядке временного доступа к вещам и документам на основании постановления следственного судьи ВАКС. Поэтому эти документы не являются доказательствами, полученными непосредственно от ответчика в исковом производстве по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, и не противоречат положениям ч. 1 ст. 88-1 УПК.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что основанием для внесения сведений в ЕРДР и открытия уголовного производства послужила именно служебная записка детектива НАБУ, в которой указаны адреса объектов недвижимости со ссылкой на решение ВАКС о признании активов необоснованными, а не позиция стороны ответчика в упомянутом гражданском деле. Кроме того, само решение, вынесенное в порядке гражданского судопроизводства, не было положено в основу приговора вследствие различных критериев доказывания, предусмотренных УПК и Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Таким образом, поскольку доказательства, полученные из материалов гражданского дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, являются приложениями к гражданскому иску и не касаются доказательств ответчика в исковом производстве, доступ к этим материалам детектив НАБУ получил на основании постановления следственного судьи в порядке главы 15 УПК именно в ходе досудебного расследования (то есть после внесения сведений в ЕРДР). Поскольку суды предыдущих инстанций надлежащим образом оценили доводы стороны защиты о недопустимости таких доказательств, по мнению коллегии судей КУС, отсутствуют основания для удовлетворения кассационной жалобы защитника в этой части



