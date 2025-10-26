Практика судов
Суд в США: отключение воды — это нарушение основных прав человека

20:51, 26 октября 2025
Апелляционный суд признал, что многолетнее лишение жителей города в Пуэрто-Рико доступа к воде может расцениваться как нарушение Конституции США.
Федеральный апелляционный суд Первого округа признал, что многолетнее лишение жителей города в Пуэрто-Рико доступа к воде может нарушать Конституцию США. Об этом сообщает Courthouse News.

42 дня без воды

В материалах дела отмечается, что город Моровис в центре Пуэрто-Рико, где проживает около 28 тысяч человек, уже восемь лет сталкивается с регулярными перебоями водоснабжения. За это время жители неоднократно оставались без воды на недели, а иногда и более чем на 40 дней подряд.

Несмотря на это, они продолжают оплачивать счета государственной компании PRASA (Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority), которая отвечает за водоснабжение и канализацию. Агентство объясняет сбои погодными условиями, поломками или отключениями электроэнергии. В то же время городские власти Моровиса утверждают, что PRASA сознательно игнорирует проблему из-за политической вражды, поскольку мэр города представляет оппозиционную правительству партию.

Иск и решение суда

Городская администрация подала иск, заявив, что отсутствие водоснабжения нарушает право жителей на надлежащую правовую процедуру, гарантированное Конституцией США. Моровис уже потратил более 1 миллиона долларов на закупку резервуаров и водовозов.

Ранее федеральный суд в Пуэрто-Рико отклонил иск, заявив, что ситуация «не настолько шокирует совесть», чтобы квалифицировать ее как нарушение прав. Однако апелляционная инстанция отменила это решение.

Судья Джули Рикельман написала, что многолетнее бездействие PRASA может считаться «умышленным безразличием», которое «шокирует современную совесть».

«Несмотря на постоянные жалобы жителей на отсутствие питьевой воды в течение более чем четырех лет, ответчики не предприняли никаких мер, хотя иногда было достаточно лишь включить насосы или генераторы», — отметила судья.

К решению присоединились еще два судьи — О. Роджери Томпсон и Дэвид Баррон.

Что дальше

Дело возвращено в суд низшей инстанции. Теперь истцам предстоит доказать, что они имеют законно защищенное право собственности на водоснабжение, а также что руководство PRASA не обладает иммунитетом от ответственности.

Это решение может стать прецедентом для всех США. Подобное дело уже рассматривалось в 2019 году во Флинте (штат Мичиган), где суд признал возможное конституционное нарушение из-за подачи загрязненной воды.

суд США

