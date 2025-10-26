Практика судів
Суд у США: відключення води — це порушення основних прав людини

20:51, 26 жовтня 2025
Апеляційний суд визнав, що багаторічне позбавлення мешканців міста в Пуерто-Рико доступу до води може розцінюватися як порушення Конституції США.
Суд у США: відключення води — це порушення основних прав людини
Федеральний апеляційний суд Першого округу визнав, що багаторічне позбавлення мешканців міста в Пуерто-Рико доступу до води може порушувати Конституцію США. Про це повідомляє Courthouse News.

42 дні без води

У матеріалах справи зазначається, що місто Моровіс у центрі Пуерто-Рико, де мешкає близько 28 тисяч людей, уже вісім років стикається з регулярними перебоями водопостачання. За цей час мешканці неодноразово залишалися без води на тижні, а іноді й понад 40 днів поспіль.

Попри це, вони продовжують сплачувати рахунки державній компанії PRASA (Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority), яка відповідає за водопостачання та каналізацію. Агентство пояснює збої погодними умовами, поломками чи відключеннями електроенергії. Водночас міська влада Моровіса стверджує, що PRASA свідомо ігнорує проблему через політичну ворожнечу, адже мер міста представляє опозиційну до уряду партію.

Позов і рішення суду

Міська адміністрація подала позов, заявивши, що відсутність водопостачання порушує право мешканців на належну правову процедуру, гарантоване Конституцією США. Моровіс уже витратив понад 1 мільйон доларів на закупівлю резервуарів та водовозів.

Раніше федеральний суд у Пуерто-Рико відхилив позов, заявивши, що ситуація «не настільки шокує совість», щоб кваліфікувати її як порушення прав. Однак апеляційна інстанція скасувала це рішення.

Суддя Джулі Рікельман написала, що багаторічна бездіяльність PRASA може вважатися «навмисною байдужістю», яка «шокує сучасну совість».

«Попри постійні скарги мешканців на відсутність питної води протягом понад чотирьох років, відповідачі не вжили жодних заходів, хоча іноді достатньо було лише увімкнути насоси чи генератори», — зазначила суддя.

До рішення приєдналися ще двоє суддів — О. Роджері Томпсон і Девід Баррон.

Що далі

Справу повернули до суду нижчої інстанції. Тепер позивачі мають довести, що вони мають законно захищене право власності на водопостачання, а також, що керівництво PRASA не має імунітету від відповідальності.

Це рішення може стати прецедентом для всіх США. Подібна справа вже розглядалася у 2019 році в Флінті (штат Мічиган), де суд визнав можливе конституційне порушення через подачу забрудненої води.

суд США

