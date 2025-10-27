Биологический отец может доказывать свое отцовство, даже если ребенка признал муж матери — Верховный Суд

Верховный Суд признал право биологических отцов доказывать свое отцовство, даже если в свидетельстве о рождении записан другой мужчина.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда высказал позицию относительно права мужчины, считающего себя биологическим отцом, на признание отцовства при изменении актовой записи.

Мужчина, считающий себя биологическим отцом ребёнка, имеет право инициировать иск о признании отцовства, даже если после регистрации рождения ребёнка (где запись об отце была сделана по указанию матери) сведения об отце были изменены на основании заявления другого мужчины о признании отцовства.

Такой иск подлежит рассмотрению по существу с применением статей 128, 129 Семейного кодекса Украины по аналогии закона, поскольку лишение возможности инициировать такой иск противоречит принципам разумности и справедливости.

ВС в составе ОП КГС отступил от вывода, сделанного в постановлении Верховного Суда в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 26 сентября 2018 года по делу № 462/659/13-ц.

Суть дела

Мужчина, который длительное время состоял с женщиной в фактических семейных отношениях, обратился в суд с иском о признании отцовства. Он узнал о рождении ребёнка лишь после его появления на свет, заказал ДНК-экспертизу, которая подтвердила его вероятное отцовство с достоверностью 99,9999999 %. Однако впоследствии женщина вышла замуж за другого мужчину, который признал отцовство, и соответствующие изменения были внесены в актовую запись о рождении. Истец требовал исключить из актовой записи сведения о другом мужчине как об отце и внести свои данные.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Районный суд признал экспертное заключение недопустимым доказательством из-за процессуальных нарушений, а апелляционный суд указал, что иск не может быть рассмотрен по статье 128 СК Украины, поскольку запись об отце уже сделана по заявлению другого лица. При этом апелляционный суд сослался на позицию Верховного Суда по делу 2018 года, которая ограничивала право биологического отца на такой иск.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с таким подходом. Суд отметил, что Семейный кодекс Украины не регулирует ситуацию, когда ребёнок первоначально записан по указанию матери, а затем после её брака данные об отце изменяются. Такое ограничение фактически лишает биологического отца возможности доказать своё отцовство и нарушает его право на уважение к частной жизни, гарантированное статьёй 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Верховный Суд также обратился к практике Европейского суда по правам человека, который неоднократно подчёркивал, что полный запрет на судебное рассмотрение подобных требований нарушает баланс между интересами ребёнка, семьи и биологического отца.

Суд пришёл к выводу, что в таких случаях национальные суды должны рассматривать иски по существу, применяя статьи 128 и 129 Семейного кодекса по аналогии закона. Такой подход обеспечивает эффективный доступ к правосудию и позволяет оценить все обстоятельства, в том числе учесть наилучшие интересы ребёнка. Верховный Суд подчеркнул, что лишение мужчины права даже обратиться в суд является несправедливым и противоречит принципам разумности, добросовестности и справедливости, на которых основываются семейные отношения.

В результате Верховный Суд отменил постановление Полтавского апелляционного суда, который отказал в рассмотрении иска, и направил дело на новое рассмотрение.

Подробно ознакомиться с постановлением ВС по делу № 639/2026/17 можно по ссылке.

