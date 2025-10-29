Апелляционный суд изменил решение о взыскании алиментов на совершеннолетнюю студентку — детали дела

Херсонский апелляционный суд изменил решение городского суда о взыскании алиментов на совершеннолетнюю студентку, которая учится в Польше, частично удовлетворив апелляционную жалобу ответчика и уточнив условия выплат.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о взыскании алиментов на обучение совершеннолетней девушки, которая учится в Польше. Истец просил установить обязанность ответчика выплачивать алименты, поскольку он не оказывает финансовую помощь, хотя имеет такую возможность. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании алиментов на обучение совершеннолетней дочери в размере части всех видов заработка (дохода) ежемесячно до окончания обучения дочери, но не более чем до достижения ею 23 лет.

Исковые требования обоснованы тем, что на содержании находится совершеннолетняя дочь, которая в настоящее время учится на дневной контрактной форме обучения в частном учебном заведении высшего образования в г. Варшава, Польша.

Стоимость обучения за год составляет 8000,00 евро. Дочь проживает в общежитии в г. Варшава, где стоимость одного месяца проживания составляет 1396,12 злотых. Истец указывает, что она не имеет финансовой возможности и достаточных доходов, чтобы самостоятельно содержать дочь на время ее проживания в г. Варшава в связи с ее обучением, а отец ребенка никакой материальной помощи дочери не оказывает, хотя имеет такую возможность. С ответчиком не достигнуты условия материального обеспечения совершеннолетней дочери, которая продолжает обучение, поэтому истец просил взыскать с ответчика алименты.

Решение городского суда

Решением городского суда иск удовлетворен частично. Взыскано с ответчика алименты на содержание дочери, которая продолжает обучение, в размере 1/6 части от заработка (дохода) ответчика, но не ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста ежемесячно, начиная с 02.01.2025 года до окончания обучения девушки, но не более чем до достижения ею 23 лет. В удовлетворении другой части заявленных требований отказано. Взыскано с ответчика в доход государства судебный сбор в размере 1211,20 грн. Допущено немедленное исполнение решения в пределах суммы платежа за один месяц.

Не согласившись с указанным решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу с соответствующим обоснованием. Истец также обратился в суд с апелляционной жалобой.

Рассмотрение дела в апелляционном суде

Студентка обратилась с заявлением в суд, в котором просила отказать в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Она отметила, что все время она жила и живет с матерью, кроме дней учебы, все расходы на обучение, проживание в общежитии, питание, покупку учебной литературы, одежды, пополнение мобильной связи, интернета, покупку проездного на транспортное средство в Варшаве, автобусные билеты на проезд из Польши в Украину осуществляет мать.

Апелляционный суд, проанализировав доказательства по делу, заслушав пояснения сторон, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционных жалоб, пришел к выводу, что апелляционная жалоба ответчика подлежит частичному удовлетворению.

Правовые отношения родителей по содержанию совершеннолетних дочери, сына на период обучения регулируются главой 16 СК Украины, которая, в частности, предусматривает обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, которые продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, в форме выплаты алиментов (статьи 199, 200, 201 этого Кодекса).

Судом установлено, что совершеннолетняя дочь сторон по делу является студенткой 1-го курса, 1-го семестра дневной формы обучения по программе бакалавра по менеджменту в академическом году 2024/2025 в Академии Леона Козьминского, г. Варшава, Польша. Ожидаемая дата завершения обучения — 30.09.2027 года. Студентка уплатила плату за текущий семестр обучения в размере 17200 злотых. Плата за обучение на осенний семестр 2024/2025 составляет 17200 злотых, на весенний семестр 2024/2025 составляет 17200 злотых (всего 34400 злотых). Плата за обучение в следующем году составит 39000 злотых.

При установлении потребности в содержании совершеннолетнего ребенка суд должен учитывать все источники, которые образуют ее доход, обязанность обоих родителей по предоставлению соответствующей материальной помощи и возможность последних ее предоставить.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 12 ГПК Украины гражданское судопроизводство осуществляется на принципах состязательности сторон. Участники дела имеют равные права на осуществление всех процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных законом. Каждая сторона сама определяет содержание своих требований и возражений, бремя доказательства лежит на сторонах спора, сторона, которая обратилась в суд, должна доказать надлежащими и допустимыми доказательствами требования, которые она заявила, суд рассматривает дело исключительно в пределах заявленных ими требований и представленных доказательств.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 ст. 89 ГПК Украины).

Коллегия судей отметила, что городской суд установил, что совершеннолетняя дочь сторон по делу с 01.10.2024 года является студенткой дневной контрактной формы обучения, которая на период обучения проживает в общежитии в г. Варшава и в связи с продолжением обучения нуждается в материальной помощи.

Судом также установлено, что ответчик имеет стабильный доход, в пользовании его семьи есть жилье, транспортное средство, на его содержании находится несовершеннолетний ребенок.

Учитывая равенство обязанностей родителей по содержанию совершеннолетней дочери, ее материальное положение, которое на момент подачи иска достигло 18 лет и учится на дневной форме обучения и не имеет возможности работать, а потому нуждается в материальной помощи, исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом материального положения ответчика, а именно наличия постоянной работы, наличия иждивенца — малолетнего ребенка, материального положения истца, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о возможности ответчика платить алименты на совершеннолетнюю дочь, которая продолжает обучение, в размере 1/6 части от заработка (дохода) ответчика.

При этом, как отметила коллегия судей, суд отказал в удовлетворении другой части заявленных исковых требований (в взыскании алиментов в заявленном размере части), считая, что в таком размере ответчик не способен платить алименты, так как имеет на своем содержании малолетнего ребенка.

Апелляционный суд согласился с такими выводами суда первой инстанции, поскольку они полностью согласуются с имеющимися в материалах дела доказательствами и установленными судом обстоятельствами.

При этом, как указывает апелляционный суд, ответчиком не были представлены доказательства того, что на его содержании находятся его родители-пенсионеры, а наличие лишь копий пенсионных удостоверений не может свидетельствовать о том, что родители находятся на содержании ответчика, а из квитанций, представленных ответчиком о переводе средств с одного банковского счета на другой, достоверно установить факт содержания родителей на его содержании невозможно, о чем правильно отметил суд первой инстанции, давая правовую оценку исследованным доказательствам. Так как ответчиком не было предоставлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение обстоятельств содержания своих родителей-пенсионеров, у суда первой инстанции не было оснований учитывать родителей ответчика его иждивенцами.

Коллегия апелляционного суда отклонила доводы ответчика о том, что он вынужден нести расходы на аренду жилья в г. Одесса, г. Николаев и содержание квартиры в г. Херсон, что влияет на его финансовую способность платить алименты на совершеннолетнюю дочь, поскольку материалами дела подтверждено, что ответчик имеет доход, который свидетельствует о его надлежащем материальном обеспечении и способности платить алименты в установленном судом размере.

Апелляционный суд не принял доводов апелляционной жалобы истца относительно платежеспособности ответчика платить алименты в заявленном ею размере части от всех видов дохода ответчика, поскольку суд, определяя размер алиментов, учел равенство обязанностей родителей по содержанию ребенка, приняв во внимание материальное состояние истца, который также имеет стабильный доход, размер которого превышает минимальный, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания алиментов в размере 1/6 части от заработка, что соответствует принципу разумности и справедливости.

При этом апелляционный суд не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что размер алиментов на совершеннолетнюю дочь сторон дела, которая продолжает обучение, не может быть ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, поскольку минимальный размер алиментов на совершеннолетнего ребенка законом не установлен, на что обоснованно указал ответчик в своей апелляционной жалобе.

По результатам апелляционного рассмотрения, апелляционную жалобу истца оставили без удовлетворения, апелляционную жалобу ответчика удовлетворили частично.

Решение городского суда изменено, исключено из резолютивной части решения — но не ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В остальной части решение суда оставлено без изменений (дело № 766/17/25).

