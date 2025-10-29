Верховный Суд высказался о праве уполномоченных лиц подписывать налоговые уведомления-решения

КАС ВС подтвердил, что налоговое уведомление-решение является действительным, если его подписало должностное лицо, уполномоченное приказом руководителя контролирующего органа.

Налоговое уведомление-решение в соответствии с пунктом 86.8 статьи 86 Налогового кодекса Украины принимается руководителем, его заместителем или уполномоченным лицом контролирующего органа.

Уполномоченное лицо определяется в соответствии с подпунктом 14.1.137-1 пункта 14.1 статьи 14 данного Кодекса как должностное (служебное) лицо, которому руководитель контролирующего органа предоставляет соответствующие функции в порядке, установленном этим Кодексом. В случае предоставления соответствующих полномочий приказом руководителя органа должностное лицо, выполнявшее функции руководителя на основании такого приказа, имеет право подписывать налоговые уведомления-решения.

На этом акцентировал внимание Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Обстоятельства дела №400/1392/19:

В мае 2019 года общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с административным иском к Главному управлению ГФС в Николаевской области и исполняющей обязанности начальника Николаевского управления ГУ ГФС в Николаевской области, в котором просило отменить налоговое уведомление-решение о применении штрафа.

Истец отмечал, что налоговое уведомление-решение принято с нарушением норм пунктов 120-1.1 и 120-1.2 статьи 120-1 НКУ, что привело к необоснованному наложению штрафа. По мнению общества, документ не соответствует принципу соразмерности, поскольку налоговые накладные, за которые наложен штраф, не подлежат выдаче покупателю, не влияют на формирование налогового кредита других плательщиков НДС и не влияют на расчеты с бюджетом.

Кроме того, истец утверждал, что налоговое уведомление-решение подписано неуполномоченным лицом, поскольку исполняющая обязанности начальника управления не является ни руководителем, ни уполномоченным лицом контролирующего органа.

По результатам рассмотрения дела Николаевский окружной административный суд решением от 19.08.2019 частично удовлетворил иск — признал противоправным и отменил налоговое уведомление-решение в части штрафа на 14,96 грн, а в остальной части требований отказал.

Пятый апелляционный административный суд постановлением от 11.12.2019 оставил это решение без изменений.

Суды предыдущих инстанций установили, что спорное уведомление-решение принято на основании акта камеральной проверки, согласно которому общество нарушило п. 201.10 ст. 201 НКУ из-за несвоевременной регистрации 109 налоговых накладных, выписанных в период с 31.01.2017 по 27.10.2017 на общую сумму НДС 896 584,14 грн.

На основании этого акта контролирующим органом применен штраф в размере 255 594,64 грн, предусмотренный п. 120-1.1 ст. 120-1 НКУ.

Суды первой и апелляционной инстанций, ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 04.09.2018 по делу №816/1488/17, пришли к выводу, что исключения, установленные п. 120-1.1 ст. 120-1 НКУ, не распространяются на налоговые накладные, составленные по операциям, облагаемым по ставке 20%.

Относительно подписания налогового уведомления-решения суды указали, что и.о. начальника управления имела соответствующие полномочия в соответствии с приказами руководителя ГУ ГФС, поэтому подписание документа не противоречит требованиям НКУ.

Позиция истца

В кассационной жалобе общество настаивало на отмене судебных решений в части отказа в удовлетворении иска.

Истец отмечал, что суды неправильно применили нормы материального права, в частности п. 120-1.1 ст. 120-1 НКУ, который, по его мнению, допускает множественное толкование.

Общество указывало, что норма должна применяться в пользу плательщика налога в соответствии с пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 НКУ.

Кроме того, истец повторно подчеркивал, что налоговое уведомление-решение подписано лицом, не имевшим статуса руководителя или уполномоченного лица контролирующего органа, что является основанием для признания такого решения незаконным.

ГУ ГФС в отзыве на кассационную жалобу просило оставить ее без удовлетворения, поскольку решения предыдущих инстанций соответствуют нормам права.

Выводы Верховного Суда

Проверив доводы кассационной жалобы, Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций правильно установили фактические обстоятельства и верно применили нормы НКУ.

Суд обратил внимание, что в соответствии с приказами начальника ГУ ГФС в Николаевской области от 19.11.2018 №2551 и от 27.12.2018 №511-о заместитель начальника управления с 27.12.2018 исполняла обязанности начальника управления и имела полномочия подписывать налоговые уведомления-решения по результатам камеральных проверок.

Никаких доказательств ограничения ее полномочий в части подписания таких документов не предоставлено.

Таким образом, Верховный Суд согласился, что налоговое уведомление-решение было подписано уполномоченным лицом в понимании п. 86.8 ст. 86 и пп. 14.1.137-1 п. 14.1 ст. 14 НКУ.

Кроме того, ВС подтвердил правомерность наложения штрафа за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, поскольку они облагались по основной ставке 20%, а значит, не подпадали под исключения, предусмотренные законом.

Верховный Суд отметил, что для освобождения от ответственности необходима одновременная наличность двух условий:

налоговая накладная не предоставляется получателю (покупателю);

она составлена по операциям, освобожденным от налогообложения, либо облагаемым по нулевой ставке.

В данном деле такие условия отсутствуют, следовательно, штраф применен правомерно.

КАС ВС постановил:

Кассационную жалобу ООО оставить без удовлетворения.

Решение Николаевского окружного административного суда от 19.08.2019 и постановление Пятого апелляционного административного суда от 11.12.2019 оставить без изменений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

