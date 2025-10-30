Василий Крат рассказал о применении конструкции фраудаторности в правовых системах ЕС и Великобритании

Во время лекции Василий Крат также привел примеры современного применения конструкции фраудаторности в правовых системах Франции, Италии, Испании и Великобритании.

Фото: Верховный Суд

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Василий Крат провел лекцию «Введение в фраудаторность сделки» для студентов Киевской школы экономики, в ходе которой рассказал об истории возникновения этого правового института, его развитии в зарубежных правопорядках и современной судебной практике Украины.

Судья объяснил, что принцип fraus creditorum (с лат. — «во вред кредиторам») — совершение должником сделок, направленных на уменьшение собственного имущества с целью скрыть его от обращения взыскания кредиторов — был сформулирован в преторском праве после того, как принудительное исполнение судебных решений стало осуществляться путем обращения взыскания на имущество должника. Впоследствии этот подход трансформировался в институт actio Pauliana, действовавший в классическом римском праве (I–III вв. н. э.) для защиты кредиторов от недобросовестных действий должников.

Во время лекции Василий Крат также привел примеры современного применения конструкции фраудаторности в правовых системах Франции, Италии, Испании и Великобритании. Лектор отметил, что в 2016 году в Гражданский кодекс Франции были внесены изменения, касающиеся гарантий прав кредиторов на исполнение обязательств должником. В частности, кредитор может обращаться с иском от своего имени относительно сделок, совершенных должником во вред его правам, если будет доказано, что третье лицо — контрагент должника — знало о причиненном ущербе.

Василий Крат привел недавно принятое решение Кассационного суда Франции о фраудаторной сделке и actio Pauliana, вынесенное 29 января 2025 года. Суд пришел к выводу, что кредитор имеет право подать иск, когда отчуждение, хотя и совершено по обычной цене, приводит к выводу имущества из-под возможного взыскания и его замене денежными средствами, которые проще скрыть.

Также судья обратил внимание на то, как вопросы фраудаторных сделок урегулированы в итальянском частном праве, законодательстве Испании и Великобритании.

В законодательстве Украины термин «фраудаторная сделка» появился вследствие внесения изменений в абз. 6 ст. 1 Кодекса Украины по процедурам банкротства Законом Украины от 19 сентября 2024 года № 3985-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации» (вступил в силу 1 января 2025 года). Хотя и ранее как доктрина, так и судебная практика уже активно применяли эту конструкцию. Василий Крат обосновал целесообразность применения конструкции фраудаторной сделки в отдельном мнении от 14 февраля 2018 года по делу № 379/1256/15-ц.

Лектор проанализировал судебную практику относительно понятия фраудаторности. В частности, привел постановление КЦС ВС от 26 марта 2025 года по делу № 544/1116/22, в котором Верховный Суд отметил, что конструкция фраудаторной сделки (actio Pauliana) направлена на защиту прав и интересов кредитора, в ущерб которому была совершена сделка.

В постановлении от 5 апреля 2023 года по делу № 523/17429/20 КЦС ВС указал на необходимость разграничивать конкурсное и внеконкурсное оспаривание фраудаторных сделок.

А в постановлении от 21 мая 2025 года по делу № 725/2625/23 КЦС уже отметил, что конкурсное оспаривание фраудаторных сделок имеет достаточно детальное регулирование в сфере неплатежеспособности (в частности, ст. 42 КУзПБ). В то же время внеконкурсное оспаривание фраудаторных сделок урегулировано в исполнительном производстве (ст. 9 Закона Украины «Об исполнительном производстве»).

Суд отметил, что отдельные упоминания о внеконкурсном оспаривании сделок содержатся в Гражданском кодексе Украины. Согласно ст. 605 ГК Украины прощение долга возможно лишь при условии, что освобождение кредитором должника от его обязательств не нарушает прав третьих лиц в отношении имущества кредитора. То есть при прощении долга должны учитываться права и интересы третьих лиц (которые являются кредиторами кредитора, прощающего долг).

Василий Крат подчеркнул, что цель внеконкурсного оспаривания — вернуть «активы» должнику для обращения на них взыскания, то есть чтобы кредитор оказался в том положении, в котором он находился до совершения фраудаторной сделки. В постановлении от 5 апреля 2023 года по делу № 523/17429/20 КЦС ВС указал, что недействительность фраудаторной сделки при внеконкурсном оспаривании должна гарантировать интересы кредитора (кредиторов) «через возможность доступа к имуществу должника», даже если оно находится у других лиц.

Также судья обратил внимание на вывод Большой Палаты Верховного Суда, сделанный еще в 2019 году, о том, что истец может подать иск о признании недействительным договора, направленного на уклонение от обращения взыскания на имущество должника, на основании общих принципов гражданского законодательства о добросовестности и недопустимости злоупотребления правами.

