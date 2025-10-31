Судья Верховного Суда разъяснил, подтверждает ли экспертиза подписи отсутствие факта получения денег по расписке

Судья Верховного Суда разъяснил определение КГС ВС относительного того, подтверждает ли экспертиза о вероятности выполнения подписи на собственноручной расписке о получении займа заемщиком тот факт, что средства на самом деле не были получены.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Василий Крат разъяснил определение КГС ВС от 15.10.2025 по делу № 368/1257/21 относительного того, подтверждает ли экспертиза о вероятности выполнения подписи на собственноручной расписке о получении займа заемщиком тот факт, что средства на самом деле не были получены заемщиком от заимодавца.

Как указал судья, наряду с требованием в правоотношении существует и возражение. Возражение — это своеобразная субправомочность лица, участвующего в соответствующем правоотношении, заявить о том, что оно по определенной причине не обязано перед субъектом требования. По меньшей мере можно говорить о нескольких видах возражений: возражение ipso iure и эксцепция (от лат. exceptio). Возражение ipso iure касается необоснованности требования другого лица (например, возражение о ничтожности сделки), и такое возражение может применяться даже без ссылки стороны. Эксцепция же касается обоснованного требования другого лица (в частности, возражения о сроке исковой давности). В таком случае необходимо заявление лица, чтобы применить эксцепцию.

«Статья 1051 Гражданского кодекса Украины, хотя и имеет название об оспаривании договора займа, не говорит об оспаривании в традиционном смысле как оспоримой сделки. Возражение заемщика, что денежные средства на самом деле не были получены им от заимодавца, происходит в порядке эксцепции.

Возражение о том, что денежные средства на самом деле не были получены им от заимодавца, не подлежит исковой давности, как и большинство других возражений. Это означает, что независимо от того, когда заимодавец подаст иск к заемщику, последний всегда может возразить об отсутствии долга», — пояснил судья.

Бремя доказывания того, что денежные средства на самом деле не были получены заемщиком от заимодавца, лежит на заемщике, который с помощью эксцепции возражает против иска.

Экспертиза о вероятности выполнения подписи на собственноручной расписке о получении займа заемщиком не опровергает факт получения денежных средств заемщиком от заимодавца при наличии самой собственноручной расписки.

Поэтому имеются основания для передачи дела на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, поскольку Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда считает необходимым отступить от выводов относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенных в ранее принятых постановлениях Верховного Суда в составе другой коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 13 августа 2025 года по делу № 487/3097/19 (производство № 61-4053св25), Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 07 декабря 2023 года по делу № 357/9972/19 (производство № 61-10226св23), Верховного Суда в составе Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда от 12 июня 2019 года по делу № 336/8485/15-ц (производство № 61-2447св18)», — указал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Василий Крат.

