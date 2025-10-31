Прекращение права собственности иностранца на земельный участок путем его конфискации влечет за собой прекращение и права аренды этой земли — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что конфискация земельного участка сельскохозяйственного назначения у иностранца обусловливает прекращение не только права собственности, но и других прав в отношении конфискованного имущества, в частности права аренды земли.

Договор аренды земельного участка, заключенный иностранцем в пределах годичного срока для его отчуждения после получения в наследство, не нарушает публичный порядок и не является ничтожным. В то же время конфискация такого земельного участка по решению суда в случае его неотчуждения в сроки, установленные земельным законодательством, является основанием для прекращения не только права собственности, но и всех иных прав, в частности права аренды.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 20 октября 2025 года № 559/2900/23 (производство № 61-12729св24).

В рассматриваемом деле прокурор обратился в суд в интересах государства к гражданину иностранного государства и сельскохозяйственному обществу. Прокурор указал, что иностранец унаследовал два земельных участка сельскохозяйственного назначения, но в течение года их не отчуждил, как того требуют ч. 4 ст. 81 и ч. 1 ст. 145 Земельного кодекса Украины. Один из участков он передал в аренду сельскохозяйственному обществу.

Прокурор просил прекратить право собственности иностранца путем конфискации участков в пользу государства с последующей продажей на торгах, а также прекратить действие договора аренды и право аренды общества.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что ответчик, являясь иностранцем, не отчуждил земельные участки в установленный срок, поэтому они подлежат конфискации, а договор аренды и право аренды сельскохозяйственного общества — прекращению.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований о прекращении действия договора аренды земли и права аренды земельного участка и отказал в удовлетворении этих требований прокурора, полагая, что иностранец не имел права заключать договор аренды земель сельскохозяйственного назначения, так как не является гражданином Украины. По мнению суда, такой договор нарушает публичный порядок и является ничтожным, поскольку касается земель сельскохозяйственного назначения — категории, находящейся под особой охраной государства как составной части национального богатства.

Отменяя постановление апелляционного суда и оставляя в силе решение суда первой инстанции, Объединенная палата КГС ВС указала, что договор аренды земельного участка, заключенный его владельцем, пусть и иностранцем, право собственности которого подтверждено свидетельством о праве на наследство, в течение года с момента приобретения права собственности в порядке наследования, не может считаться таким, что противоречит публичному порядку, а следовательно — не является ничтожным.

В то же время ОП КГС ВС подчеркнула, что земли сельскохозяйственного назначения действительно являются особо ценной категорией, национальным богатством и находятся под особой охраной закона. Именно поэтому они могут подлежать конфискации в установленных законом случаях, что и является проявлением публичного интереса.

При этом неотчуждение земельного участка иностранными лицами и лицами без гражданства в установленный Земельным кодексом Украины срок является основанием для прекращения права собственности на земельный участок в судебном порядке, а не автоматически.

Кроме того, ОП КГС ВС отметила, что применение конфискации влечет наступление таких правовых последствий, как прекращение иных (помимо права собственности) гражданских прав. Поскольку конфискация является принудительным основанием прекращения права собственности на имущество и перехода этого права к государству, она не зависит от воли предыдущего владельца, а потому все иные права (вещные или обязательственные), связанные с конфискованным имуществом, должны прекращаться вследствие прекращения права собственности.

Таким образом, прекращение права собственности иностранца на земельный участок путем его конфискации влечет за собой прекращение и права аренды этой земли.

