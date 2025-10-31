КАС ВС высказался об отсутствии правовых оснований для признания в судебном порядке права собственности на объекты незавершенного строительства

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу об отказе в регистрации права собственности на жилой дом.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал позицию относительно отсутствия правовых оснований для признания в судебном порядке права собственности на объекты незавершённого строительства.

До возникновения права собственности на вновь построенное недвижимое имущество право собственности существует только на материалы, оборудование и иное имущество, использованное в процессе строительства. Лицо становится собственником вновь созданного объекта недвижимости после завершения его строительства, принятия объекта в эксплуатацию и государственной регистрации.

Таким образом, право собственности на вновь созданное недвижимое имущество как объект гражданских прав возникает с момента государственной регистрации права.

Законодательством не предусмотрена возможность обращения в суд с требованием о признании права собственности на объект незавершённого строительства, который не принят в установленном законом порядке в эксплуатацию. В таком случае объект незавершённого строительства ещё не приобрёл статус недвижимого имущества как объекта гражданского права.

КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу гражданки на решение Одесского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда по делу об обжаловании решения государственного регистратора Юридического департамента Одесского городского совета об отказе в государственной регистрации права собственности на жилой дом.

Суть дела

Истец подала заявление в Юридический департамент Одесского городского совета о государственной регистрации права собственности на жилой дом общей площадью 32,8 кв. м. Она обосновывала свои требования тем, что является наследницей после смерти матери и брата, и её право на часть имущества подтверждено определением Одесского апелляционного суда, которым была утверждена мировая сделка между наследниками. В рамках этой сделки за истицей было признано право собственности на строительные материалы, из которых возведено 65 процентов жилого дома.

Государственный регистратор отказал в регистрации, указав, что заявительницей не представлены документы о принятии дома в эксплуатацию и присвоении ему адреса. Министерство юстиции, рассмотрев жалобу истицы, поддержало позицию регистратора.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд пришёл к выводу, что в соответствии с требованиями законодательства государственная регистрация права собственности на завершённый строительством объект возможна только при наличии сведений о его вводе в эксплуатацию. Поскольку такие документы представлены не были, решение регистратора является законным и обоснованным.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, указав, что спорная часть дома имеет признаки самовольного строительства. Техническая документация подтвердила, что некоторые хозяйственные постройки были возведены до 1992 года, однако жилой дом в этой части построен позже — без надлежащего ввода в эксплуатацию. Следовательно, на момент обращения с заявлением право собственности на объект не возникло, а существовало лишь право на строительные материалы.

Позиция и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе истица настаивала на том, что суды неправильно применили нормы материального права, не учли правовые позиции Верховного Суда, изложенные в других делах, где признавалось право собственности на объекты без требования ввода их в эксплуатацию. Она просила отменить решения предыдущих инстанций и принять новое, которым удовлетворить иск.

Юридический департамент Одесского городского совета возразил против удовлетворения кассационной жалобы, подчеркнув, что суды действовали в пределах закона.

Рассмотрев материалы дела, Верховный Суд указал, что согласно статье 331 Гражданского кодекса Украины право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает только после завершения строительства, принятия объекта в эксплуатацию и проведения его государственной регистрации. До этого момента лицо может быть собственником лишь строительных материалов, из которых возведён дом.

Коллегия судей подчеркнула, что законодательство не предусматривает возможности регистрации или судебного признания права собственности на объект, не введённый в эксплуатацию, поскольку такой объект не имеет статуса недвижимого имущества. Пункт 77 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество прямо устанавливает, что отсутствие сведений о вводе в эксплуатацию является основанием для отказа в регистрации.

Суд кассационной инстанции признал, что доводы заявительницы не опровергают выводов предыдущих судов. Ссылки на другие судебные решения не могут быть применены, поскольку те дела касались иных правоотношений.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений. Суд подтвердил, что государственный регистратор действовал в пределах своих полномочий и правомерно отказал в государственной регистрации права собственности на объект, который не был введён в эксплуатацию.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле №420/13307/23 можно по ссылке.

