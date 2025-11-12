  1. Судебная практика
КУС ВС объяснил, как квалифицируется передача лицом враждебному государству информации с целью причинить вред суверенитету Украины

17:39, 12 ноября 2025
Мужчина передавал представителю враждебного государства информацию, в частности видео окопов и блокпостов; фото и координаты некоторых детских садов и школ, речного вокзала; видео и координаты складов воинской части и ТЦК.
Передача лицом представителю враждебного государства определенной информации с целью причинить вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины свидетельствует о его стремлении к активной подрывной деятельности и квалифицируется по ст. 111 УК Украины как государственная измена. Такое решение принял КУС ВС по делу от 14 октября 2025 года № 711/4047/22 (производство № 51-3940км22).

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 111 УК Украины, а именно за то, что он через мессенджер «Viber» передавал представителю враждебного государства информацию, в частности видео окопов и блокпостов; фото и координаты некоторых детских садов и школ, речного вокзала; видео и координаты складов воинской части, центра комплектования и социальной поддержки, Главного управления Национальной полиции, Дома офицеров, штаба территориальной обороны, исправительной колонии, где находились военные, хозяйственного суда, областной прокуратуры, управления СБУ. В кассационной жалобе защитник утверждал, что отдельные действия подзащитного охватываются ч. 3 ст. 114-2 УК Украины, по которой обвинение ему не предъявлялось.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что составы преступлений, предусмотренные ч. 2 ст. 111 и ч. 3 ст. 114-2 УК Украины, имеют общие признаки, поскольку «переход на сторону врага в период вооруженного конфликта» и «оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины» могут выражаться, среди прочего, в передаче информации, упомянутой в ст. 114-2 УК Украины. Если преступным деянием (actus reus) является передача информации представителям враждебной страны, то ст. 111 УК Украины должна применяться в том случае, если, кроме общих элементов, присущих каждому из этих преступлений, деяние содержит признаки, которые являются определяющими для применения ст. 111 УК Украины. На необходимость таких дополнительных признаков указывает и оговорка в ч. 3 ст. 114-2 УК Украины — «при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа».

Различие между статьями 114-2 и 111 УК Украины в случае передачи информации, упомянутой в ст. 114-2 УК Украины, заключается в характере умысла, с которым совершаются инкриминируемые действия. При совершении государственной измены передача определенной информации направлена на реализацию цели причинить вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Такая цель выходит за рамки mens rea в преступлении, предусмотренном ст. 114-2 УК Украины, и образует умысел, характерный для государственной измены.

Как видно из материалов производства, деятельность обвиняемого имела систематический характер, а не ограничивалась разовой передачей информации, и осуществлялась по заказу представителя враждебной страны. Кроме того, по признанию обвиняемого, определенную информацию он передавал по собственной инициативе, а также просил обеспечить его оружием, чтобы при случае он мог оказать действенную поддержку вооруженным силам враждебного государства.

Коллегия судей КУС ВС указала, что этих фактов достаточно для вывода, что умысел обвиняемого выходил далеко за пределы разовой передачи информации представителю враждебного государства и свидетельствовал об осознанном отождествлении своих целей с ее целями и стремлении к активной подрывной деятельности, что позволяет квалифицировать его поведение как государственную измену по ч. 2 ст. 111 УК Украины и не требует квалификации по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

