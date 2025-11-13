Апелляционный суд признал штраф за избиение пенсионера слишком мягким наказанием — подробности

Херсонский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокурора и назначил новое наказание.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор городского суда, которым обвиняемому был назначен штраф за избиение пенсионера. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В июле 2025 года приговором городского суда гражданин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения (проступка), предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 850 грн. Был решён вопрос относительно вещественных доказательств.

По обстоятельствам дела мужчина признан виновным в том, что 13.06.2025 года около 15:30, находясь по адресу: г. Херсон, с. Степановка, ул. Вишневая, во время внезапно возникшего конфликта на почве личной неприязни, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, их последствия и желая их наступления, с целью причинения телесных повреждений потерпевшему пенсионеру, умышленно нанёс ему не менее 3 ударов левой рукой в область лица и головы, а также не менее 5 ударов металлической костылём по телу, чем причинил тому телесные повреждения в виде: синяков на лице и плечах, ссадин на лице, голове, кровоизлияний в мягкие ткани головы, которые относятся к лёгким телесным повреждениям согласно заключению судебно-медицинской экспертизы.

Что решил местный суд

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.1 ст.125 УК Украины как умышленное лёгкое телесное повреждение.

Прокурор подал апелляционную жалобу, ссылаясь на несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого в связи с мягкостью, просил отменить приговор городского суда и вынести новый, которым назначить гражданину наказание в виде общественных работ сроком на 200 часов. Кроме того, просил указать в приговоре, что на основании п.1 ч.9 ст.100 УПК Украины вещественное доказательство — металлический костыль — подлежит конфискации в доход государства.

Согласно ч.2 ст.50 УК Украины наказание имеет целью не только кару, но и исправление осуждённого, предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как самим осуждённым, так и другими лицами.

Рассмотрение в апелляционном суде

Назначая наказание в виде штрафа, суд первой инстанции учёл, что им было совершено уголовное проступок, предусмотренный ч.1 ст.125 УК Украины — умышленное лёгкое телесное повреждение. Также были учтены данные о личности обвиняемого: ранее не судим, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, состоит на профилактическом учёте как «обидчик».

К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнёс искреннее раскаяние. К отягчающим — совершение уголовного правонарушения в отношении лица пожилого возраста.

Однако коллегия судей апелляционного суда отметила, что назначенное наказание в виде штрафа не соответствует тяжести и характеру совершённого, а также личности виновного.

Апелляционный суд подчеркнул, что мужчина нанёс множественные телесные повреждения потерпевшему, являющемуся пожилым человеком: ссадины лица, головы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, синяки на лице и плечах. Обвиняемый наносил удары руками и металлической костылём человеку, который в силу возраста заведомо слабее, что указывает на повышенную общественную опасность содеянного.

Как отметила коллегия судей, суд первой инстанции не дал должной оценки информации о негативной репутации обвиняемого, который, будучи трудоспособного возраста, не работает, не имеет самостоятельного дохода, неоднократно привлекался к административной ответственности, состоит на учёте как «обидчик».

Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о невозможности исправления и перевоспитания обвиняемого при условии назначения ему самого мягкого вида наказания — штрафа, поскольку в данном случае такое наказание не будет способствовать воспитанию обвиняемого в духе соблюдения законов Украины, уважения к пожилым людям и правилам общежития.

Учитывая указанные обстоятельства, апелляционный суд пришёл к выводу о наличии оснований для отмены приговора в части назначенного наказания в связи с неправильным применением закона Украины о уголовной ответственности, с вынесением нового приговора и назначением наказания в пределах санкции ч.1 ст.125 УК Украины в виде общественных работ.

По мнению апелляционного суда, именно наказание в виде общественных работ соответствует требованиям ст.ст.50, 65 УК Украины, будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предотвращения совершения новых уголовных правонарушений как самим обвиняемым, так и другими лицами.

В то же время апелляционный суд не согласился с доводами апелляционной жалобы о необходимости назначения максимальной меры наказания в виде общественных работ сроком на 200 часов. Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, суд считает, что необходимым и достаточным в данном случае будет наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов.

Такая мера наказания, по мнению суда апелляционной инстанции, соответствует принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания, а также не является чрезмерно строгой или мягкой.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд допустил ошибку, поскольку возвращение вещественного доказательства (орудия совершения уголовного правонарушения) — металлического костыля — обвиняемому противоречит ст.100 УПК Украины, и потому в соответствии с указанной нормой подлежит конфискации.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, приговор городского суда в части назначенного наказания отменён, в этой части вынесен новый приговор, которым обвиняемому назначено наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов.

Этот же приговор в части решения судьбы вещественных доказательств изменён: указано, что на основании п.1 ч.9 ст.100 УПК Украины вещественное доказательство — металлический костыль — подлежит конфискации в доход государства. В остальной части приговор оставлен без изменений (дело №766/10366/25).

