Из-за автоматического дверного доводчика в туалете женщина лишилась пальца, но суд не усмотрел вины заведения

Инцидент произошел в США во время свадьбы, однако суд решил, что доказательств неисправности дверей или халатности заведения нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд штата Луизиана оставил в силе решение первой инстанции, которым был отклонен иск семьи Геберт против Университета штата Луизиана (LSU) и страховой компании Travelers. Речь идет о деле Hebert v. Louisiana State University System Board of Supervisors.

Истцы утверждали, что женщина лишилась части пальца из-за неисправности дверей в женском туалете во время свадьбы, проходившей в LSU Hilltop Arboretum — ботаническом саду и учебном центре университета.

Травма во время свадьбы

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Лори Геберт выходила из туалета, когда дверь внезапно и с силой захлопнулась, затянув ее палец в петлю. По словам истцов, автоматический доводчик был неправильно отрегулирован и представлял опасность для посетителей.

Университет: ранее никто не жаловался

Университет опроверг обвинения, подчеркивая, что ранее не получал жалоб на работу этого дверного механизма. Сотрудники Hilltop Arboretum и технического подразделения LSU подтвердили, что за годы эксплуатации инцидентов не было. Уже на следующий рабочий день после травмы была подана заявка на проверку дверей, и техник установил, что механизм работает в пределах норм производителя, хотя и замедлил его работу по запросу администрации.

Экспертиза истцов не доказала дефекта

Истцы представили заключение инженера, который осмотрел дверь лишь спустя 19 месяцев после происшествия. Он заявил, что дверь закрывалась слишком быстро, однако не мог подтвердить, что такая скорость была в день инцидента. Суд признал его выводы предположениями, которые не могут быть использованы как доказательство.

Вывод суда

Апелляционный суд постановил, что истцы не предоставили доказательств неисправности двери в момент инцидента, отсутствия надлежащей реакции LSU или осведомленности о возможной опасности. Суд подчеркнул, что сам факт несчастного случая не свидетельствует о наличии дефекта. Все требования семьи Геберт против LSU и Travelers остались без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.