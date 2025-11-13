Через автоматичний доводчик дверей у вбиральні жінка втратила палець, але суд не побачив провини закладу

Інцидент стався у США під час весілля, однак суд вирішив, що доказів несправності дверей чи недбалості закладу немає.

Апеляційний суд штату Луїзіана залишив у силі рішення першої інстанції, яким було відхилено позов родини Геберт проти Університету штату Луїзіана (LSU) та страхової компанії Travelers. Йдеться про справу Hebert v. Louisiana State University System Board of Supervisors.

Позивачі стверджували, що жінка втратила частину пальця через несправність дверей у жіночій вбиральні під час весілля, що проходило в LSU Hilltop Arboretum — ботанічному саду та навчальному центрі університету.

Травма під час весілля

Інцидент стався у квітні 2016 року. Лорі Геберт виходила з вбиральні, коли двері раптово та з силою зачинилися, затягнувши її палець у петлю. За словами позивачів, автоматичний доводчик був неправильно відрегульований і становив небезпеку для відвідувачів.

Університет: раніше ніхто не скаржився

Університет заперечив звинувачення, наголошуючи, що раніше не отримував скарг щодо роботи цього дверного механізму. Працівники Hilltop Arboretum та технічного підрозділу LSU підтвердили, що за роки експлуатації інцидентів не було. Уже наступного робочого дня після травми було подано заявку на перевірку дверей, і технік встановив, що механізм працює в межах норм виробника, хоча й уповільнив його роботу за запитом адміністрації.

Експертиза позивачів не довела дефекту

Позивачі представили висновок інженера, який оглянув двері лише через 19 місяців після події. Він заявив, що двері зачинялися надто швидко, однак не міг підтвердити, що така швидкість була в день інциденту. Суд визнав його висновки припущеннями, які не можуть бути використані як доказ.

Висновок суду

Апеляційний суд постановив, що позивачі не надали доказів несправності дверей у момент інциденту, відсутності належного реагування LSU або знання про можливу небезпеку. Суд підкреслив, що сам факт нещасного випадку не свідчить про наявність дефекту. Усі вимоги родини Геберт проти LSU та Travelers залишилися без задоволення.

